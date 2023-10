"La nostra barista, madre di tutti". In lacrime per Adele Donelli

Si è spenta lunedì a Pavullo Adele Donelli, conosciuta da tutti come Gianna, 87 anni, "la nostra grande barista, la mamma di tutti", è stato scritto sui social da un cliente dell’Autobar, il locale che aveva gestito a Pavullo per lungo tempo trasformandolo nel ritrovo dei giovani frequentatori delle discoteche del territorio. Ha lasciato le figlie Valeria e Nicoletta, generi, nipoti e pronipoti e tante persone che l’adoravano. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Miceno di Pavullo. Daniele Cicciomix Bardani era uno degli assidui clienti dell’Autobar, uno dei ragazzi che negli anni Ottanta e Novanta andava a fare colazione alla Gianna alle 3 del mattino, perché il locale apriva a quell’ora fino alle 22. "Era la numero uno – racconta Daniele –. Milanese d’origine, la facevamo salire sul banco del bar a cantare ‘La mia bela madunina’. Il bar era frequentato da tutti i giovani delle discoteche. Quando finiva la serata ci ritrovavamo tutti da lei. É e rimarrà sempre uno dei ricordi più belli della mia gioventù". In un post Lella Franchini l’ha definita "La baby sitter degli anni ‘80 – ‘90".

w. b.