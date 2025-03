La nostra mente non si può sostituire con la tecnologia

– Ecco, questa è una macchina per fare i compiti. Si schiaccia il bottoncino rosso per fare i problemi, il bottoncino giallo per svolgere i temi, il bottoncino verde per imparare la geografia. La macchina fa tutto da sola in un minuto. -Compramela, babbo!

Inizia così una meravigliosa fiaba di Gianni Rodari, che oggi ci fa riflettere sull’IA. L’IA generativa è una tecnologia che consente ai computer di simulare le capacità degli esseri umani, il termine ’Intelligenza artificiale’ fu coniato nel 1956 in un College del New Hampshire (USA) da John McCarthy, considerato il fondatore della disciplina. Essa è utile per aumentare le nostre possibilità di analizzare una grande quantità di dati in pochi istanti, da utilizzare poi per scopi scientifici. Tuttavia presenta anche dei potenziali pericoli come ad esempio la perdita di alcuni lavori che potranno essere sostituiti dall’IA, oppure problemi legati alla violazione della privacy e alla creazione di notizie false, poi utilizzate per confondere le persone.

Per difendersi da questi pericoli si può controllare l’attendibilità di ogni informazione fornita dall’IA, senza rinunciare al nostro spirito critico.

– Non voglio denari, ma in cambio della macchina voglio il cervello del vostro bambino. La fiaba di Rodari si conclude con lo scambio, dopo il quale il padre è costretto a rinchiudere il figlio in una gabbia, perché ormai privo di cervello. Questo ci fa capire l’importanza della nostra mente, che non potrà mai essere sostituita dall’ IA, e poi, quando ci stancheremo, potremo sempre staccare la spina.