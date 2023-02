La nostra montagna è ’riserva’ Unesco

Sono 21 i comuni modenesi che hanno conquistato un importante riconoscimento: entrare a far parte del programma ‘Man and the Biosphere’ (MaB) avviato dall’Unesco nel 1971. "Per noi questo è un momento molto significativo perché abbiamo l’opportunità di valorizzare il nostro territorio – commenta entusiasta Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena – la nostra zona ha moltissime potenzialità e bellezze: il MaB ci darà lo slancio per valorizzarla ancora di più". Domani, all’hotel Mazzieri delle Piane di Mocogno, si terrà l’assemblea fondativa della riserva di Biosfera Mab Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano del territorio modenese. I comuni che fanno parte di questo progetto sono: Castelvetro, Fanano, Fiorano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Sassuolo, Serramazioni, Sestola e Zocca. "Questo riconoscimento non va inteso come una coccarda che rimarrà per sempre, bisogna alimentare e coltivare questo successo, cercando di coinvolgere tutti i soggetti che vivono nel territorio, dalla scuola alla cultura – sottolinea Giovanni Battista Pasini, presidente Ente parchi Emilia centrale – è importante valorizzare il connubio ambiente, territorio, uomo e sviluppo". In un primo momento, nel 2015, la riserva di biosfera Appenino Tosco – Emiliano comprendeva un territorio più delimitato che è stato ampliato nel 2021, raddoppiando la sua estensione. "Il valore dell’iniziativa è importante – interviene Giancarlo Cargioli, presidente del Gal Frignano – questi saranno momenti molto importanti perchè dovremo mettere a punto una strategia di sviluppo per i prossimi 5 anni". Anche Claudia Piacentini, vicesindaca e assessora all’ambiente del comune di Pavullo nel Frignano, esprime tutta la sua soddisfazione: "Partecipare a questo progetto significa far parte di un territorio in cui le attività di conservazione e tutela della biodiversità si coniugano con lo sviluppo delle economie locali, in un importante connubio tra uomo e natura". Gli obiettivi da raggiungere vanno sempre tenuti a mente: conservazione e sviluppo del territorio. "Questo riconoscimento non dev’essere considerato un punto d’arrivo – prosegue la Piacentini – ma fa parte di un lungo percorso". Entusiasta anche Ugo Liberi, assessore all’ambiente e all’urbanistica del comune di Sassuolo, che rappresenta la terra ’di frontiera’, dove metà del territorio è industriale mentre il resto fa parte del MaB. "La nostra collina ha un valore intrinseco che vogliamo valorizzare al massimo. Fra gli interventi di esaltazione del territorio vi rientrerà sicuramente il castello che potrà essere il punto di partenza per tante gite".

Sofia Berselli