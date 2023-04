"La nostra scuola di musica promossa dal prof di Oxford"

Dopo l’exploit di Atene, un nuovo quanto inaspettato successo per la scuola di musica di Frassinoro. Questa volta l’apprezzamento è giunto nientedimeno che dalla prestigiosa università di Oxford.

La performance che ha lasciato il segno è avvenuta a metà aprile, presso il conservatorio di Spilamberto Jacqueline Du Pré, a opera di Dune Mosse, sodalizio acustico nato a Frassinoro, e ha messo in luce il meglio del cantautorato italiano. Marco Marcolini (chitarra), Giuseppe Pierazzi (voce e chitarra) e Simone Leonini (chitarra) hanno così piacevolmente impressionato la delegazione inglese, da meritarsi una recensione coi fiocchi, giunta qualche giorno fa all’indirizzo della direttrice del conservatorio di Spilamberto, Miriam Garagnani.

"Un’esibizione eclettica, piena di sentimento, capace di riempire l’auditorium di amore e passione, colore e storia", è la sintesi della critica musicale scritta di proprio pugno dal capodelegazione di Oxford, professor Burns. "È stata una serata meravigliosa che ha avuto l’effetto di fare sedimentare nella mente ricordi forti e duraturi, che nemmeno il tempo che passa farà scomparire". "Arrivare a conquistare un orecchio raffinato come quello della delegazione di Oxford è sorprendente", commenta incredulo Marco Marcolini, musicista e direttore artistico della scuola di musica di Frassinoro. "Evidentemente la musica non ha limiti né confini, è per definizione qualcosa di universale e senza tempo. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno affollato l’auditorium, al Comune di Spilamberto, a Miriam Garagnani e ad Andrea Cuoghi, il presidente del Rotary della sezione di Vignola, Castelfranco e Bazzano".

Generoso Verrusio