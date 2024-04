"La nostra sede sarà un punto di ascolto"

L’atmosfera era quella di una festa: musica, mani che si stringono, selfie, abbracci e tanto colore. Quello che fin dall’inizio ha contraddistinto la campagna elettorale di Riccardo Righi, candidato sindaco per la coalizione del centro sinistra per le amministrative di giugno. Ieri pomeriggio oltre duecento persone ha partecipato all’inaugurazione della sede del comitato elettorale in corso Roma 34: amici, sostenitori, rappresentanti delle altre liste a sostegno di Righi, esponenti del mondo politico, sociale, del volontariato e dell’associazionismo. "La volevamo così sin dall’inizio la sede del comitato elettorale – ha esordito il candidato sindaco –. Uno spazio di confronto aperto ai cittadini, un luogo fisico del fare politica fra la gente, un’abitudine che continuerò dopo l’8 e il 9 giugno". "Sappiamo benissimo quanto la nostra comunità sia complessa e quanto, per guardare al domani con serenità, dobbiamo saper difendere i suoi valori, le sue storie. Per questo servono voci e punti di vista differenti. Ecco, anche per questo occorre uno spazio fisico, questo che inauguriamo per quello ideale: la nostra coalizione, capace di proposta e di governo, ampia, comprendenti sia civici che democratici e partiti politici; non certo una ‘ammucchiata’ come è stata definita da qualcuno, ma un insieme di persone che credono in una città a colori. Idealmente - ha proseguito Righi - in un luogo come questo si possono risolvere le differenze, accogliere novità e smussare asperità che naturalmente possono sorgere nel momento della discussione. Questa, mi pare, sia la democrazia che vive, non a parole". Rivolgendosi ai tanti presenti, l’architetto ha poi aggiunto: "Il legame che nasce dal lavoro comune che stiamo portando avanti garantisce ai cittadini che avremo la coesione indispensabile per affrontare, insieme, anche i passaggi più complessi che potranno arrivare. I volti delle persone presenti qui per questa inaugurazione, i colori del comitato, sono come la città che immaginiamo: inclusiva, rispettosa, solidale, coraggiosa e protagonista". "Sono state settimane intense: ai compagni di strada con cui abbiamo affrontato le primarie, si sono aggiunti nuovi tasselli preziosi che rappresentano un importante arricchimento. Gruppo cui devo moltissimo. Proprio il rispetto per il lavoro fatto che ci ha resi comunità nella comunità, la consapevolezza di essere squadra, ha consentito questi nuovi innesti. Non mi sarà difficile guidare questa nuova più ampia coalizione nei diversi passaggi che ci attendono perché conosco il valore delle persone che la compongono". Un saluto a Righi è stato è stato portato da Monica Medici, candidata sindaco per le liste civiche Carpifutura e Movimento civico per Carpi.

Maria Silvia Cabri