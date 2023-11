La notizia rimbalza su Guardian, Bbc e Times

La notizia del salvataggio della ’pecora più sola al mondo’ Fiona, ormai non ha più confini. E’ comparsa, infatti, su tutti i più importanti media britannici, che hanno lettori nei cinque continenti. Si è parlato di lei e del modenese L’Astorina, che ha lanciato la decisiva petizione online, sul Guardian, sulla Bbc. Hanno raccontato la storia di Fiona il Times, il Sun e, fin dai primi giorni, numerosi tabloid come il Daily Star e il Daily Mail. Tante firme sono arrivate anche dagli Stati Uniti. Non era mai capitato, nel Regno Unito, che una petizione online ottenesse un risalto mediatico di tale portata.

a. t.