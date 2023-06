La notte degli archivi "Giacimenti di conoscenza che vanno esplorati"

Mappe, viaggi e viaggiatori sono i protagonisti della ’Notte degli archivi’ che si svolge anche a Modena domani dal pomeriggio alla tarda serata con la partecipazione di 12 archivi cittadini e del territorio, tra pubblici e privati, che propongono mostre, presentazioni, incontri e installazioni.

La manifestazione fa parte di ’Archivissima’, l’iniziativa nazionale per far conoscere al grande pubblico i patrimoni e le storie conservate negli archivi storici e che quest’anno, alla sua sesta edizione, è dedicata al viaggio e, in particolare, al ’Carnet de voyage’, l’oggetto fisico e simbolico che accompagna il viaggio e il viaggiatore, allo stesso tempo diario e racconto, disegno e immagine nel quale appuntare e memorizzare il senso del viaggio, ricostruendo la trama dei luoghi visitati e delle persone incontrate.

Modena partecipa, per la seconda volta, con 12 archivi riuniti in una rete coordinata dall’Archivio storico comunale alla quale partecipano l’Archivio di Stato, l’Archivio Storico diocesano di Modena e Nonantola, l’Archivio della Provincia di Modena e il Polo archivistico storico dell’Unione Terre dei Castelli, il Consorzio della Bonifica Burana, l’Archivio Storico di Bper Banca e l’Archivio dell’Anmig. Sono presenti anche gli archivi dell’Accademia nazionale di Scienze Lettere e Arti, della Fondazione Collegio San Carlo, dell’Istituto storico di Modena e del Centro documentazione donna, ognuno dei quali esplora il tema del viaggio dal proprio particolare punto di vista.

L’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi ha sottolineato che "grazie a un importante lavoro di collaborazione di tanti soggetti diversi, abbiamo potuto realizzare un progetto in rete che è cresciuto nel tempo e che amplia la possibilità di accedere a luoghi come gli archivi, veri e propri giacimenti di conoscenza che meritano di essere maggiormente conosciuti".

Alla presentazione ha partecipato anche Gianni Valbonesi, l’artista modenese noto per i suoi collage, autore delle 12 opere esposte nell’Archivio storico comunale nella mostra “Tracce senza bussola”. Partendo dalle antiche mappe del distretto modenese custodite in Archivio, Valbonesi ha realizzato per “Archivissima 2023” nuovi lavori in cui sogni e allusioni si intrecciano e si rincorrono.