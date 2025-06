La notte delle chiese. Concerto in Duomo con i cori canadesi

"La lunga notte delle chiese" è la notte bianca dei luoghi di culto, realizzata con il patrocinio del Dicastero della cultura e l’educazione della Santa Sede: ha preso spunto dalla "Lange Nacht der Kirchen" che si teneva già da alcuni anni in Austria e in Alto Adige, e dal 2016 è stata proposta anche in Italia, a partire dalla diocesi di Belluno - Feltre. In questa decima edizione (con il tema "Abbracciami!"), venerdì 6 giugno coinvolgerà 150 diocesi e 220 luoghi differenti: sia Modena che Carpi offriranno appuntamenti speciali per vivere le chiese e la loro dimensione storica e spirituale in una serata di prima estate.

Grazie all’impegno congiunto dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici, dei Musei del Duomo, della Cappella musicale del Duomo e dell’associazione Amici dell’organo, Modena aprirà le porte del suo tempio più importante, il Duomo, che alle 21 di venerdì accoglierà i cori canadesi Laudate & Paragon Singers, diretti da Lars Kaario (all’organo Geordie Roberts), per un concerto di musica sacra a ingresso gratuito. Eseguiranno un affascinante programma che attraverserà i secoli, dall’Ave Maria di Tomas Luis De Victoria fino al "Salve Regina" di Gioachino Rossini: ascolteremo poi il "Magnificat" in varie versioni, di Monteverdi, Vivaldi e Durante, per concludere con "In te Domine speravi" dal "Te Deum" di Charpentier.

Fondati trent’anni fa da Lars Kaario a North Vancouver in Canada, i Laudate - Paragon Singers (attualmente in tour in Italia) propongono da sempre un repertorio variegato che spazia dalla musica rinascimentale a quella contemporanea, con una particolare attenzione anche ai brani di compositori canadesi emergenti. Hanno inciso sette album che includono musiche barocche e celtiche, tango e world music e sono impegnati anche nei programmi educativi e di sensibilizzazione culturale. A Modena "La lunga notte delle chiese" prenderà il via già alle 20.30 con la visita guidata alla mostra "Arte per il Giubileo. Luoghi di speranza dal Medioevo al Contemporaneo", con ritrovo presso i Musei del Duomo, ma per questa iniziativa i posti disponibili sono già andati esauriti.

La notte delle chiese coinvolgerà anche la diocesi di Carpi, che nella serata di venerdì (a partire dalle 20.30) prevede l’apertura straordinaria di numerose chiese, custodi di una lunga storia di fede che si intreccia con un profondo valore artistico: la Cattedrale, la Pieve di Santa Maria in Castello detta la Sagra, la chiesa del Santissimo Crocifisso, la chiesa di San Bernardino da Siena, il Tempio monumentale di San Nicolò, la chiesa madre della Madonna della Neve di Quartirolo. Si potrà anche visitare il Museo diocesano nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in corso Fanti 44, e sarà anche possibile accedere al cosiddetto "passaggio segreto del Vescovo", che collega il Palazzo vescovile alla Cattedrale. Un’occasione in più per (ri)scoprire luoghi di bellezza.

Stefano Marchetti