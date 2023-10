’La notte delle edicole’: "Difendere l’informazione. Serve un sostegno"

Appello a governo e Parlamento ieri nel corso de ’La Notte delle Edicole’, un momento di incontro e dibattito con amministratori pubblici, editori, distributori locali e tutti i cittadini invitati sul ruolo fondamentale delle edicole sul territorio come presidio informativo e sociale organizzato dal sindacato edicolanti Sinagi (affiliato alla Cgil) davanti all’edicola di largo San Giorgio a Modena l’edicola di piazza Martiri (angolo con Corso Alberto Pio) a Carpi. "Al governo e al Parlamento – hanno detto i sindacati – chiediamo che il credito d’imposta riconosciuto a fronte di spese sostenute per l’attività diventi strutturale, come pure il bonus per il sostegno della diffusione capillare della carta stampata su tutto il territorio nazionale finanziato dal Fondo per l’Editoria con una dotazione di almeno 25 milioni di euro. Chiediamo inoltre che venga favorita l’adozione di norme che consentano ai Comuni di concedere il cambio della destinazione d’uso dei chioschi affinché le attuali edicole possano lavorare con migliori prospettive per le famiglie impegnate in questo tipo di attività".