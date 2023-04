"La notte dell’omicidio? Ero a casa"

’Ci vedevamo quasi tutte le mattine prima di entrare al lavoro, per colazione e per stare insieme. Dov’ero nella notte tra il 17 e il 18 novembre? Non mi sono mosso da casa. Perché il telefono risultava spento? Non lo so. Il cambio di abiti? L’ho chiesto perché erano troppo sporchi; avrebbero rovinato la lavatrice". Sono queste le dichiarazioni rese agli inquirenti da quello che tutti definiscono: ‘il terzo uomo’, ovvero il collega di lavoro di Alice Neri, ammazzata oltre cinque mesi fa e che mai è stato iscritto nel registro degli indagati. L’uomo ha fornito la propria versione dei fatti agli inquirenti, da cui è stato sentito più volte facendo presente anche di aver visto Alice il 16 novembre – il giorno prima dell’omicidio – e nell’occasione di averle detto che, vista la reciproca situazione familiare, la loro storia non avrebbe potuto continuare. "La mattina del 18 mi sono svegliato come al solito molto presto, verso le 5 meno 10 e ho guardato se Alice fosse online per scambiarci il buongiorno, come facevamo di solito tramite WhatsApp – ha detto. In quell’occasione vidi che l’ultimo accesso non era visibile e questo mi fece pensare che fosse ancora a casa col marito", ha raccontato.

