La Notte è Gialla tra musica e spettacoli

La città dei Pico da domani sera si appresta a vivere il suo più intenso weekend estivo: irrompe con la vivacità e intensità del suo colore la "Notte Gialla". Giunta alla sua sesta edizione, il collaudato format che da stasera si prolungherà fino a domenica 8 settembre è divenuto un appuntamento fisso nel calendario cittadino. Come ogni volta si preannuncia ricco di emozioni, grazie ad un programma e ad ospiti selezionati con la volontà di intercettare un pubblico vasto di tutte le età. Ci saranno nella prima serata, dedicata ai giovani e giovanissimi appassionati del mondo digitale, "content creator" dello spessore di Rosa Chemical, El Matador, LDA, Luk3 e Ascanio, Vyperr, Lorenz Simonetti ed altri per dare vita al "Webboh Fest". Mentre sabato la serata trascorrerà ai ritmi coinvolgenti della marching band "Basterdjazz", un gruppo noto per la sua energia travolgente e un sound unico che fonde jazz, funk e hip-hop, percorrendo le vie del centro, cui seguirà l’esibizione del comico Paolo Migone, fra i pionieri della comicità "Made in Zelig". Domenica per la giornata di chiusura l’attenzione sarà spostata sulla grande musica orchestrale con la "Massimo Budriesi Orchestra", che alle 21 chiuderà la tre giorni di spettacoli con un concerto che spazierà tra i più celebri brani della tradizione italiana e internazionale. Organizzatore dell’evento L’Accento srl che ha affiancato l’amministrazione comunale nella sua realizzazione. "Il nostro obiettivo – spiega Alberto Tura, amministratore delegato L’Accento - è sempre stato quello di creare un’esperienza che sappia coinvolgere tutta la comunità, offrendo momenti di svago, cultura e intrattenimento per ogni fascia d’età. Anche quest’anno abbiamo voluto arricchire il programma con serate che riflettono la diversità e la ricchezza del panorama artistico contemporaneo". Per favorire un ordinato afflusso a Mirandola, il Comune ha scelto di attivare un servizio di navetta completamente gratuito dalla Stazione dei treni di Cividale al centro storico.

Alberto Greco