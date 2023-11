La notte in cui ’Mvtina’ venne invasa. Lo scontro fatale nel libro di Sorrentino

Oggi alle ore 17, l’Associazione Amici del Libro di Modena in via San Giovanni Bosco 155 ospita lo scrittore Gabriele Sorrentino con la presentazione del libro ’Mvtina. Lo scontro Fatale’ (Artestampa), il quarto volume della saga dedicata alla città di Modena in epoca romana. Sorrentino racconta gli albori della colonia romana, quando il fiero popolo dei Liguri tentò un ultimo e drammatico ‘colpo di mano’ contro gli invasori. Con questo volume si conclude la poderosa serie dedicata a Mvtina, attraverso la narrazione della conquista romana della Gallia Cisalpina che ha segnato, in modo indelebile, tutto il nostro territorio, sconvolgendo per sempre gli equilibri delle civiltà celtiche preesistenti.

Come sempre nei suoi libri, Sorrentino accompagna il lettore in un avvincente viaggio nel tempo, grazie ad una ricostruzione storica minuziosa e attenta, che conferma la sua grande passione per il romanzo storico. Nessuna presa di posizione, nel romanzo: le ragioni di tutte le parti in conflitto sono ben articolate ed esposte, creando un vivido affresco di un’epoca remota, quando la via Emilia era giovane e la pianura coperta di fitti e selvaggi boschi. Nel libro si susseguono battaglie e intrighi, amori e passione, tradimento e coraggio, che fanno scorrere veloci le pagine per arrivare alla fine.

L’avvincente capitolo prende avvio nel lontanissimo 177 a.C., anno che vede Roma trionfare sui Celti e sui Liguri, insediando i primi ‘coloni’ nella Pianura del grande fiume Padus. Sono giorni di fermento anche per Mvtina, nata giusto qualche anno prima. Mentre i Romani festeggiano le loro nuove conquiste, dai boschi impervi e dalle vette più alte dell’Appennino, i guerrieri Liguri piombano sulla città e la conquistano in una notte tragica. In questo libro Sorrentino, scrittore prolifico e molto seguito in ambito locale, affronta un tema complesso e pieno di sfaccettature, regalando ai suoi fedeli lettori un ultimo epico incontro con la storia leggendaria della loro amata città.

Il volume è stato realizzato in collaborazione con l’associazione di scrittori ‘I Semi Neri’, il sodalizio di cui Gabriele Sorrentino fa parte e che promuove la letteratura come strumento di diffusione della storia e della cultura locali.

