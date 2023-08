La notte rosa torna a colorare il paese

PIEVEPELAGO

Torna oggi a Pievepelago la ‘Notte Rosa’, giunta alla sua tredicesima edizione e quindi prima del genere in Appennino, organizzata dall’Associazione Pievepelago Per Te APS. Il programma parte dalle 10 del mattino in piazza Vittorio Veneto con i mercatini Made in Italy, mentre dalle 16.30 inizia l’animazione per bambini in piazza D.Ricci. Dalle 20.30 lo show itinerante di luci e mangiafuoco ‘Led & Fire show’; in via Roma musica con Snei Ap Live Band e in via C.Costa col Radio Stella Show, ed esibizione live di Alle Tatoo dalle 21. Dalle 23 in piazza V.Veneto Paccio & Silver dj set e il Scuola Zoo Show. Stand gastronomici in tutte le vie del paese. "Siamo pronti ad intrattenere i numerosi partecipanti – dice Daniele Vignocchi, presidente dell’associazione – dando maggior spazio a momenti di aggregazione per i giovani con diversi dj set. La Notte Rosa è l’evento che chiude l’organizzazione estiva di Pievepelago Per Te (che tornerà il 23 settembre con la Sagra delle Tre Farine), per questo mi sembra doveroso ringraziare tutte le attività commerciali che hanno aderito, il Comune di Pievepelago, il Consiglio Direttivo che ha curato l’organizzazione di tutti gli eventi e i giovani volontari che prestano un servizio indispensabile".

g. p.