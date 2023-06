La Notte Rossa a Maranello, la grande festa dedicata alla Ferrari

Maranello, 18 giugno 2023 – C’erano migliaia di appassionati a Maranello per la Notte Rossa. Si è così registrato un grande successo nella città del Cavallino Rampante per la decima edizione della festa andata in scena nel week end appena concluso: diverse migliaia di persone sono arrivate a Maranello per partecipare all’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con il Consorzio Terra del Mito e Ferrari, che ha coniugato la passione per i motori, gli spettacoli e l’intrattenimento.

Alla fine è stata una grande festa popolare che ha avuto tra i momenti di più forte richiamo l’apertura dello stabilimento della Ferrari, attraversato da migliaia di persone. Anche quest’anno quindi, tifosi, appassionati o semplici curiosi, hanno potuto entrare tra gli stabilimenti del Cavallino, passeggiando per il vialone centrale.

Grande successo di pubblico hanno avuto anche il concorso di Eleganza del Ferrari Club Italia, con decine di rosse in parata per le strade cittadine votate dal pubblico. Ha suscitato entusiasmo lo spettacolo piromusicale con i fuochi d’artificio nel piazzale del Museo.

Tra i momenti più apprezzati dal pubblico il saluto dal palco dei cinque giovanissimi piloti della Ferrari Driver Academy, per la prima volta ospiti della kermesse e letteralmente trascinati in piazza per partecipare all’apertura del Grande Cuore dei tifosi Ferrari, il talk con in protagonisti dell’automotive come Tomaso Trussardi, Flavio Manzoni, il designer della Ferrari e Andrea Pontremoli di Dallara, il concerto di Greg And The Frigidaires.

E poi tanti appuntamenti dedicati ai bambini, come il Gran Premio delle Auto a Pedali e Pompieropoli, le mostre tematiche con le auto legate alla vita di Enzo Ferrari, le Ferrari Challenge e i modellini delle ’rosse’, ma anche l’esposizione dei prototipi ad energia solare dell’Istituto Ferrari.

Senza dimenticare la solidarietà: la Notte Rossa ha ospitato anche la vendita delle magliette e dei braccialetti della festa con il ricavato devoluto interamente alle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione. Il cuore di Maranello batte per la Ferrari e non solo.