La novità in cucina di Luca Marchini "Così vi saprò sorprendere con le mie creazioni in barattolo"

Il cibo precotto, preconfezionato può essere buono? La risposta è sì. Soprattutto se davanti, nel piatto, stai per degustare una incredibile caponata di melanzane realizzata con il cacao e servita con ricotta, panettone gastronomico con melanzane grigliate e hummus di ceci con lime oppure con salsa verde e prosciutto crudo, una classica tartare con giardiniera o uno spaghetto con salsa di datterino e biscotto di parmigiano. Il noto chef stellato Luca Marchini ha infatti creato "Da RE": la bottega gourmet. Un nuovo progetto ideato dallo chef e che ‘racconta’ le emozioni e le tradizioni di casa nostra in barattolo. "Da RE", la bottega on-line è dedicata al gustoso mondo delle conserve e non solo. Evoluzione di percezione vuol dire anche evoluzione di pensiero, stimolo per idee e nuove progettualità. Ed è proprio dall’ascolto attento e dall’analisi di questo cambiamento che Luca Marchini, chef patron del Ristorante L’Erba del Re di Modena, ha concepito ed elaborato il suo nuovo progetto. Le ‘storie’ in barattolo, dal sapore intenso e genuino racchiudono ricette della cultura gastronomica emiliana e prodotti selezionati da altre regioni italiane, fino a nuovi gusti che esplorano il palato e le sue diverse sensibilità, dove ogni leccornia è pensata per essere assaporata in abbinamento a carne e pesce, senza perdere l’immancabile boccone ghiotto a cucchiaio. Subito pronte da gustare. Bottega "Da RE" è il risultato di un lungo e attento lavoro, portato avanti scrupolosamente al fine di ottenere prodotti di alta qualità, realizzati artigianalmente in un laboratorio dedicato de L’Erba del Re.

"Si tratta di una nuova sfida - spiega Luca Marchini – la volontà di parlare alle persone attraverso la mia cucina in modo diverso, non più solo al ristorante ma arrivando direttamente nelle loro case e diventando parte di una quotidianità in famiglia divenuta oggi ancora più importante dopo i mesi che tutti noi abbiamo attraversato".

v. r.