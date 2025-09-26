La nuova Ciclovia del Mito. Venti chilometri in bici uniscono i Musei Ferrari: "Viaggio tra arte e natura"

Nasce la Ciclovia del Mito, un itinerario ciclabile lungo circa 21 chilometri che unisce due luoghi simbolo della Motor Valley: il Museo Enzo Ferrari di Modena e il Museo Ferrari di Maranello. Un tracciato che attraversa anche i territori di Formigine e Fiorano Modenese e che può essere percorso in entrambe le direzioni, offrendo ai visitatori e ai cittadini un’esperienza ’slow’ tra natura, cultura, sapori e tradizioni del territorio modenese, nel segno del Cavallino Rampante.

In occasione della giornata inaugurale, che si terrà domenica dalle 10.30 davanti al Museo Ferrari di Maranello, saranno allestiti due desk informativi a Maranello, davanti all’ingresso del Museo Ferrari, a Modena in Piazza Roma (nell’ambito di DomenicAmbiente dalle 10 alle 12:30) e al Museo Enzo Ferrari (dalle 13.30 alle 16). Le iniziative sono state illustrate ieri da Franco Buontempi, coordinatore di Modenatur.

In particolare saranno distribuiti voucher promozionali ’Pedala e scopri il territorio’, riservati a chi arriverà in bicicletta. I voucher, validi fino al 5 ottobre, daranno diritto a ingressi ridotti nei musei e luoghi di interesse aderenti o al ritiro di un gadget. I buoni saranno distribuiti fino ad esaurimento.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia sottolinea che "questo collegamento nasce dall’idea di valorizzare il nostro territorio tenendo conto delle sfide ambientali, connettendo due luoghi simbolo della nostra provincia, capaci di attrarre turisti da tutto il mondo".

Anche per il sindaco di Modena Massimo Mezzetti "unire i luoghi significa anche unire le persone, in questo caso all’insegna della spinta gentile alla mobilità sostenibile. Con la ciclovia del Mito si aggiunge un nuovo tassello che amplia e diversifica la nostra offerta rivolta ai turisti nell’importante segmento del cicloturismo e si offre alla cittadinanza un ulteriore strumento per scegliere un mezzo alternativo all’auto privata con il rafforzamento della rete ciclabile provinciale". Mentre per il primo cittadino di Maranello Luigi Zironi – presente assieme al sindaco di Formigine Elisa Parenti e all’assessore all’Ambiente di Fiorano Luca Busani – "alla sua valenza turistica, quest’opera affianca un’importante funzionalità per chi vorrà fare a meno dell’auto riguardo al tragitto casa-lavoro".

I musei e luoghi coinvolti comprendono il Museo Enzo Ferrari di Modena, il Museo Ferrari di Maranello, la Torre Ghirlandina, il Palazzo Ducale di Modena, la Casa Museo Luciano Pavarotti, il Castello e Villa Gandini di Formigine, il Castello di Spezzano con il Museo della ceramica a Fiorano e il municipio di Maranello.

La ciclovia mette in rete un bacino di circa 250 mila cittadini, sviluppandosi per la quasi totalità su percorsi preesistenti, con l’integrazione di nuovi tratti realizzati per migliorarne fruibilità e sicurezza in particolar modo sul territorio di Formigine e Fiorano Modenese. "L’iniziativa – spiegano dalla Provincia – risponde a una duplice finalità: da un lato ampliare l’offerta turistica con un’esperienza unica per chi ama i motori e la bicicletta in chiave sostenibile, dall’altro favorire la mobilità casa-lavoro nelle aree del distretto ceramico, fortemente popolate, incentivando un uso quotidiano della bicicletta. Il percorso è interamente segnalato da segnaletica verticale e orizzontale, con logo dedicato e tracce gpx scaricabili dal portale Visit Modena, e si inserisce nella più ampia rete ciclabile regionale".