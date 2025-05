La nuova cittadella della giustizia. Il ministro Carlo Nordio in città: "Spero di posare la prima pietra"

C’era l’animazione delle occasioni importanti, ieri in corso Canalgrande davanti al malandato palazzo di Giustizia rimesso un po’ a lucido per l’occasione. Auto di servizio schierate, funzionari e agenti dei vari corpi di polizia in vigile attesa. In tarda mattinata, con circa quaranta minuti di canonico ritardo, è arrivato il ministro della Giustizia Carlo Nordio per celebrare l’avvio del percorso che porterà – secondo i più ottimisti in non meno di quattro anni e con un costo dell’intervento di circa 70 milioni – alla nascita della nuova Cittadella giudiziaria nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi. Qui, a poca distanza dalla stazione e accanto alla ciminiera, un’icona di archeologia industriale, saranno riuniti una buona volta tutti gli uffici di Tribunale e Procura, in un immobile da ristrutturare di quasi 19 mila metri quadri coperti, con accanto 5 mila metri di area scoperta. Se ne parla da anni, ora il dado è tratto. Dopo aver acquisito il comparto immobiliare nell’ottobre 2024 da Cassa depositi e prestiti, pagandolo 5 milioni al netto dell’Iva (meno di quanto ventilato nei mesi scorsi), il ministero della Giustizia ne ha trasferito il possesso in febbraio al Tribunale di Modena. È già stato siglato un accordo con gli Ordini professionali coinvolti nel sistema giustizia e c’è un progetto di prefattibilità. Il prossimo passo sarà individuare la stazione appaltante per la gara europea da cui uscirà il soggetto incaricato di realizzare l’opera.

Giornata speciale, dunque, in cui è ammesso un filo di retorica. Come recita lo slogan agonistico che i principali attori protagonisti – il presidente del Tribunale Alberto Rizzo, il procuratore della Repubblica Luca Masini e il Presidente dell’Ordine degli avvocati Roberto Mariani – hanno scelto per suggellarla: "Come negli sport di squadra, anche nella realizzazione di questo progetto ogni individuo è chiamato a dare il suo contributo. Tutti uniti faremo la differenza". In un atrio del vecchio palazzo, frettolosamente adattato a sala di rappresentanza, spiccano i finestroni opportunamente oscurati, non a caso con drappi che riproducono un tricolore. Sono presenti nelle prime file tutte le autorità civili e militari, insieme con un folto gruppo di magistrati e addetti ai lavori. Intanto, negli intermezzi, gli studenti del liceo musicale Sigonio suonano brani beneauguranti per sax e chitarra. Il sindaco Massimo Mezzetti saluta ringraziando tutti per l’avvio di un processo "che non sarebbe stato possibile senza la volontà di perseguire un obiettivo che rilancia e riqualifica la città, da raggiungere il prima possibile". Anche il presidente del Tribunale Alberto Rizzo, cui molti riconoscono un ruolo decisivo nell’affrettare i tempi, fa notare che “riunire tutte le sedi giudiziarie in un unico luogo dà il senso di una grande sinergia tra le istituzioni”. Il ministro, ovviamente, non si tira indietro. Al suo arrivo un abbraccio cordiale proprio con Rizzo, cui è legato da amicizia e stima (è stato suo capo di gabinetto). "Ci sono le premesse – spiega Nordio – perché il progetto abbia una forte accelerazione: spero di avere l’onore di posare presto la prima pietra". Ma l’accento è soprattutto sull’unità di intenti tra magistratura e forze politiche e amministrative. "Nell’ambito della giustizia ci sono diversità di vedute che talvolta arrivano a polemiche aspre, ma c’è anche un larghissimo spazio di convergenza su un obiettivo comune: far funzionare il sistema in modo efficiente e in tempi rapidi". A proposito di Cittadella l’aggettivo ’giudiziaria’ spiega già tutto, ma gli addetti ai lavori finiscono per parlare più spesso di nuova casa e città nella città, sottolineando la funzione sociale e di rigenerazione urbana. "Sarà il luogo – dice il procuratore della Repubblica Luca Masini – in cui il potere si coniuga con la responsabilità: non una semplice struttura burocratica, ma una promessa di giustizia e libertà".

"L’ex Manifattura Tabacchi – ricorda il presidente dell’Ordine degli avvocati Roberto Mariani – è un luogo storico e simbolico per Modena, contraddistinto da una forte vocazione pubblica che viene confermata da questo progetto non più rinviabile e vitale per noi operatori: avvocati, magistrati, personale amministrativo. Potremo lavorare in luoghi moderni, funzionali e sicuri, che restituiranno al Tribunale la dignità e il decoro che merita".