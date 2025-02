"La nuova Coop non si farà. E la colpa è dei ’burocrati’"

"La nuova Coop non si farà". È questa l’affermazione che l’ex sindaco e assessore Mauro Smeraldi ha diffuso in questi giorni anche via social riguardo appunto al nuovo supermercato che Alleanza 3.0 dovrebbe costruire tra la circonvallazione e via Per Sassuolo. Se l’amministrazione comunale, al momento, ha deciso di non replicare a questa affermazione – è ancora in corso formalmente il procedimento della Conferenza dei servizi preliminare per arrivare all’eventuale autorizzazione – Smeraldi ha motivato anche la sua esternazione.

"La nuova Coop – osserva tra l’altro Smeraldi nel suo intervento – si doveva costruire nel 2016 (amministrazione civica). Non fu possibile per la contrarietà della Lega e del Pd. Oggi ci troviamo di fronte a un complicato procedimento amministrativo, già in corso da quasi tre anni, del quale non si vede la fine. Per responsabilità della minoranza di destra e di alcuni ambientalisti? Ma non scherziamo. Pasini (che rappresenta la minoranza di destra) ha presentato sull’argomento varie interpellanze, che contengono un insieme di considerazioni tecniche superficiali e parziali, evidentemente suggerite da qualche azzeccagarbugli amministrativista. Sono considerazioni che non arrecano alcun vantaggio all’attività dell’opposizione e non interessano i cittadini. E quanto agli ambientalisti, sono poco efficaci e credibil. La chiusura del procedimento è ancora in alto mare. E’ successo che la Giunta Regionale uscente (Bonaccini presidente), in persona dei tecnici, peraltro sicuramente ispirati dai politici, ha ostacolato e ritardato l’attuale procedimento, proseguendo nella precedente attività ostacolatoria della Provincia. La Giunta Regionale attuale deve dare attuazione al suo programma elettorale, nel quale si legge: "Intendiamo dare uno stop a nuovi centri commerciali in aree non edificabili".

Un programma votato anche dal Pd di Vignola, che non vorrà certamente disattenderlo. E quindi la nuova Coop non si farà. Da ultimo un consiglio non richiesto alla Coop (l’unico soggetto a comportarsi in modo lineare in questa vicenda). Ma non state aspettando da troppo tempo? È ancora utile un intervento come quello proposto? Non è meglio intervenire sull’esistente e fare della vecchia Coop una nuova Coop?". Se l’amministrazione al momento tace, il consigliere Angelo Pasini di Vignola per Tutti invece replica: "Le dichiarazioni di Smeraldi rischiano di avere effetti lassativi. L’autore, del resto, non è aggiornato. Non c’è soltanto la lungaggine amministrativa, che pure rappresenta uno spreco di denaro pubblico e apre la via all’indennizzo a favore di Coop (se il progetto non andrà in porto si dovranno rimborsare almeno 150mila euro di spese di progettazione), ma il problema più rilevante riguarda la documentazione del progetto Coop non conforme alle norme e regolamenti vigenti. Da luglio del 2023 stiamo ancora attendendo la risposta alle irregolarità segnalate anche all’Ufficio del Segretario Generale. Imbarazzante!".

Marco Pederzoli