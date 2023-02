"La nuova Coop sarà utile per il piano scuole"

Milioni in arrivo dal Pnrr sulle scuole, sospetti di inghippi nei "piani alti" sul progetto della nuova Coop, spiegazione di come è stato utilizzato l’avanzo da 2 milioni di euro ereditato dalla precedente amministrazione e un accenno alla pedonalizzazione del centro storico. Ne ha per tutti Mauro Smeraldi, assessore al bilancio del Comune, che annuncia innanzitutto importanti novità e spiega perché, dal suo punto di vista, è importante procedere speditamente sulla nuova Coop.

"Manca ormai solo l’ufficialità – spiega Smeraldi – ma per il territorio di Vignola arriveranno molto probabilmente e presto altri 6,5 milioni di euro dal Pnrr, distribuiti tra Comune e Provincia, per realizzare grandi interventi sulle scuole. Nello specifico, per quanto riguarda la competenza provinciale, sarà realizzata una nuova sede dell’istituto agrario Spallanzani, a pochi metri da quella attuale, mentre come Comune potremo finalmente effettuare i necessari lavori di adeguamento sismico alle medie Muratori e alle elementari Aldo Moro. Tuttavia – prosegue l’assessore – il finanziamento pur molto importante che arriverà al Comune dal Pnrr (oltre 2.500.000 euro) copre solo al 70% il costo di questi interventi. Per reperire l’importo mancante, poco più di 1 milione di euro, il Comune dovrebbe quindi accendere uno o due mutui. Diventa dunque urgente procedere con la nuova Coop. Con ciò che incamererebbe il Comune tra oneri ed extra oneri, eviteremmo alla comunità la necessità del mutuo e risulterebbe sempre più evidente l’utilità di avere il nuovo insediamento Coop. Tuttavia, il percorso di questo progetto sta andando avanti molto lentamente. E non certo a causa del Comitato No Coop o delle ripetute mozioni da azzeccagarbugli dell’opposizione. E neppure a causa della nostra amministrazione, che sta lavorando con impegno e nel rispetto delle norme di legge. Riscontro piuttosto molto discutibili "paletti tecnici" da parte di Provincia e Regione, forse ispirati da qualche politico". Smeraldi, poi, è intervenuto sui quasi 2 milioni di avanzo lasciati dalla precedente amministrazione. "Di fronte alle accuse di sperpero diffuse dall’opposizione, tengo a precisare che non abbiamo gestito il Comune come un condominio, ma investito questi fondi per la comunità, realizzando manutenzioni di strade, adeguamenti sismici nelle scuole, il rifacimento dell’impianto sportivo al Poggio, l’adeguamento funzionale del magazzino comunale, la manutenzione straordinaria a diversi parchi, la riqualificazione di via Natale Bruni, la manutenzione dell’edificio della Lag, la copertura dell’autostazione, il bilancio partecipato e manutenzioni del verde e del cimitero, solo per citare i principali interventi". Una battuta anche sul progetto di pedonalizzazione del centro storico: "Io sono assolutamente d’accordo sul percorso partecipato che è stato utilizzato, ma non possiamo dire, come amministrazione, che ci sia stata effettivamente un’ampia partecipazione popolare sul tema".

Marco Pederzoli