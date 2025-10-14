"La nuova differenziata avrà costi maggiori, chi li pagherà?"

"La Regione verifichi chi dovrà pagare i maggiori costi e sopperire ai minori ricavi che potrebbero derivare dal nuovo servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Modena, che parte oggi, e monitori l’ efficacia del nuovo sistema in relazione agli standard di differenziazione da raggiungere".

Lo chiede, in un’interrogazione alla Giunta regionale, presentata in Assemblea legislativa, il capogruppo dei Civici con de Pascale, Vincenzo Paldino. "Dopo aver ricostruito la situazione della gestione dei rifiuti lungo la via Emilia, sollecita l’esecutivo di Viale Aldo Moro a informarsi e rendere pubblici i dati relativi “ai costi che comporta questa trasformazione in atto a Modena e a quale soggetto giuridico, nel caso siano presenti, dovrebbe provvedere al pagamento delle maggiori uscite e sopperire ai minori ricavi derivanti dalla valorizzazione delle raccolte differenziate, nel caso non si raggiungessero gli standard qualitativi e quantitativi presenti nel contratto tra Atersir e Hera, e in che modo tale ammanco verrebbe compensato".

"Il passaggio da una raccolta di tipo domiciliare a una per cassonetti potrebbe portare - spiega Paldino - a una qualità delle frazioni di rifiuto differenziate molto inferiore rispetto agli obiettivi regionali, vanificando gli effetti della passata gestione e portando, potenzialmente, a minori ricavi derivanti dalla valorizzazione unitamente all’aumento di alcuni costi".