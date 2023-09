La nuova emergenza urgenza: "Una riforma necessaria . Se non parte si dovrà chiudere"

Il piano per il riordino dell’Emergenza-urgenza è stato presentato ieri mattina durante la riunione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria alla quale ha partecipato anche l’assessore regionale Raffaele Donini. "La riforma della continuità assistenziale col nuovo numero unico provinciale (800 032 032) ha già registrato risultati importanti – ha detto Gian Carlo Muzzarelli – Quello che abbiamo già assunto è il fatto che la rete dei PS della provincia è confermata. È fondamentale assicurare il superamento delle cooperative di medici in pronto soccorso. Abbiamo fatto approfondimenti per garantire le coperture al fine di assicurare i percorsi che consentano a un territorio di avere una risposta h24. Mi sembra che il percorso di avvicinamento sia stato impegnativo, serio e responsabile, compresa la strategia per la realizzazione dei Cau".

La direttrice Ausl Anna Maria Petrini ha sottolineato come "l’obiettivo generale sia dare ai cittadini una risposta più appropriata e di prossimità. Il nostro sistema è complesso e ha sempre bisogno di manutenzione, l’obiettivo è mantenere le attività nei nostri PS che devono essere sostenuti. Partiamo da una carenza di medici che viviamo da tempo e ci ha costretto a fare ricorso alle cooperative, il nostro obiettivo è consolidare l’organizzazione e limitarne il ricorso e infatti non abbiamo mai sospeso il reclutamento di personale (5 i medici acquisiti, che potranno compensare le uscite e anche iniziare a ridurre l’uso delle cooperative); ampliato la rete dei medici in formazione specialistica anche sui PS periferici grazie all’Università che ci supporta; stiamo lavorando coi Medici di medicina generale per rafforzare la presa in carico della cronicità e con la rete 118 la valutazione e promozione dell’appropriatezza nell’utilizzo dei mezzi. Grazie alla rete che garantisce una copertura provinciale possiamo reinvestire delle ore di personale medico e infermieristico per consolidare la rete dei PS, che dobbiamo assolutamente supportare". La riorganizzazione è dunque finalizzata a dare una separazionedei percorsi di emergenza da quelli di urgenza. L’evoluzione della Rete di emergenza territoriale è stata illustrata da Geminiano Bandiera, direttore del dipartimento di emergenza urgenza: "E’ in corso la valutazione della rete dei mezzi di soccorso (avanzati e di base), a partire da precisi criteri di analisi, vale a dire numerosità degli abitanti ed estensione del territorio, numero interventi dei mezzi avanzati, tempi di intervento e gestione delle patologie tempo dipendenti".

"Questa riforma – ha detto l’assessore Donini – non discende da un atto normativo nazionale. Ma se non parte questo cantiere si dovrà chiudere. La carenza di personale si accentuerà e andremo a tenere poche roccaforti come avviene altrove, col risultato che non si fermerà l’esodo dei professionisti e che o si taglia o si privatizza, togliendo presidi, servizi, copertura del territorio per l’emergenza".