La nuova moschea sia inserita nel tessuto cittadino

Credo che, parlando della moschea, si debbano individuare due punti fermi. Il primo ci arriva dalla Costituzione, nel dettaglio dall’articolo 19: ’Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume’. In parole povere, dobbiamo mettere le persone di religione islamica nelle condizioni di poter pregare, anche riunendosi in un luogo per farlo insieme. Così arriviamo al punto numero due: questo spazio deve essere dignitoso, sicuro e sarebbe bello, aggiungo io, che fosse anche integrato nel tessuto cittadino e non ai margini della vita sociale. Quindi, senza giri di parole, l’edificio in cui si trova oggi la moschea non va bene: è nel mezzo di un gruppo di capannoni, si affaccia su una rotonda, non c’è un parcheggio adeguato. Il trasloco è una necessità. Dove spostare la moschea? Credo che le cose più importanti da tenere a mente siano quelle già citate: edificio spazioso, sicuro e – ovviamente – a norma, con un parcheggio che consenta un afflusso sereno anche nei giorni più affollati e posizione non ai margini della città, ma in un contesto vitale. Deve essere per forza alla Sacca? Non penso, visto che tra il quartiere e la moschea non c’è nessun legame particolare (purtroppo). Più che il quartiere, andrà valutato il contesto.