La nuova pellicola di Ken Coach

Appuntamento al Filmstudio 7B di via Nicolò dell’Abate 50, da domani sera, con ‘The old oak’, il nuovo film di Ken Loach: una vera e propria parabola antropologica dove i conflitti sono determinati da tensioni e traumi di natura sociale e dove sono innanzitutto e soprattutto le donne, i personaggi femminili, le prime a tentare di tracciare un solco di unione e non di divisione.