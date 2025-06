La nuova rettrice Rita Cucchiara: "Il merito non ha genere. Manterrò tutte le promesse fatte"

Rita Cucchiara, ingegnere elettronico, professore ordinario di Sistemi di Elaborazione dell’Informazione e Direttore del Centro Interdipartimentale AI Research and Innovation, dovrà attendere per entrare in carica fino al 1° novembre. Nel frattempo è al lavoro per comporre la squadra che la affiancherà nei prossimi sei anni e fissare le coordinate di quella che si può veramente considerare una svolta rosa per Unimore: la prima donna rettore a succedere a Pillio da Medicina dopo 850 anni.

Dietro la sua vittoria storica c’è il ruolo giocato anche da un’altra donna. È una rivincita dell’universo femminile? "Assolutamente no. E’ stata una competizione istituzionale, in cui candidati e candidate hanno esposto le linee programmatiche, presentando le proprie competenze accademiche e la visione per l’ateneo del futuro. E’ giunta l’ora di superare ogni contrapposizione di genere, nel momento in cui si discute di leadership. Sicuramente durante la campagna elettorale ho trovato molto supporto da colleghe di grande valore, che ringrazio di cuore, ma anche di colleghi da cui non ho trovato forme di ostilità. Sono abituata a muovermi in un ambiente più tradizionalmente maschile e ora, soprattutto, le nuove generazioni hanno ben compreso che il merito o il demerito non ha genere".

Si attendeva questo risultato? "Ho lavorato per un obiettivo non personale ma collettivo, in una visione dell’università verso il cambiamento e l’innovazione, nel rispetto etico e valoriale della nostra storia di istituzione. Mi aspettavo e speravo che l’ateneo rispondesse positivamente".

Il suo programma muove nel segno della discontinuità. Quali proposte pensa siano state più apprezzate dagli elettori? "Non è un programma di discontinuità, ma un programma che segue le discontinuità delle trasformazioni del mondo. Abbiamo bisogno di rinnovare e consolidare una didattica di qualità in un mondo di compressione demografica e di competizione con nuove forme di istruzione terziaria on-line. Abbiamo bisogno di legarci maggiormente al panorama scientifico internazionale ed europeo, per diffondere la cultura della co-progettazione di ricerca di base e applicata, umanistica e scientifica. Questa è una priorità – credo ben apprezzata - affinché Unimore sia sempre più riconosciuta nel mondo, costituendo un volano attrattivo per studenti e studentesse, per nuovi talenti della ricerca e per avere uno stabile reperimento di fondi di ricerca. Similmente credo che il mio programma sia stato apprezzato per la volontà concreta di collaborare con le aziende del territorio. Ho promesso il mio impegno per il benessere di chi in università vive e lavora, a partire dal corpo studentesco al personale amministrativo, ai tecnici, ai docenti fuori-sede, un tema forse meno trattato negli ultimi anni".

Lei ha una grande esperienza internazionale e gode di enorme prestigio scientifico (600 pubblicazioni) come pensa di riuscire a trasmettere questo spirito e competenze nell’ambito del suo mandato? "Come ho sempre fatto nella mia vita: con il coinvolgimento di giovani, favorendo iniziative concrete, incentivi per la ricerca per tutti, nella sostenibilità economica dell’ateneo, e col dialogo".

Nella prima uscita pubblica ha sottolineato il ruolo della squadra. Ha già chiari i nomi di chi chiamerà a collaborare con lei? "Ovviamente no. Ho quattro mesi di lavoro che mi attendono" Quali le prime iniziative per riportare Unimore ad essere la seconda università dell’Emilia-Romagna? "Le iniziative che vorrei intraprendere non sono di competizione con altre università dell’Emilia-Romagna ma di grande collaborazione per lavorare assieme alle grandissime iniziative di ricerca in cui Unimore deve essere protagonista".