La nuova rotonda di via Canaletto Carnevali: "La grande sfera di pietra simboleggia un mondo operoso"

Provenendo da nord lungo la Statale 12 Abetone-Brennero, all’ingresso della città di Modena, si è accolti da una rotatoria con un’enorme sfera bianca che evoca curiosità e suggestioni. Le stesse, forse, che hanno ispirato l’autore della scultura, il maestro Erio Carnevali, uno dei più noti artisti contemporanei modenesi e già autore del ’Grappolo d’Uva’, che si nota giungendo dal casello di San Damaso. L’opera rappresenta una lettura evocativa e intima del nostro pianeta ed è stata donata da Usco UTR, gruppo di componenti per macchine movimento terra esportati in 174 paesi, ricordati e scolpiti nel basamento della sfera. Domani verrà inaugurata alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del Ceo di Usco Massimo Galassini e di altre autorità.

Carnevali cosa sta a significare quella scultura?

"La scultura rappresenta un mondo percorso da tracce e presenze. Un mondo simbolico segnato da percorsi esagonali per ricordare l’operosità, il lavoro, la perseveranza delle api, esemplare anche nell’utilizzo della forma, la più razionale, la meno invadente. Le cellule divengono percorsi astratti che metaforicamente individuano una mappa celeste quasi a volerci ricordare la nostra appartenenza alla vita dell’universo".

Che cosa l’ha ispirata?

"Gea, nella mitologia greca la Terra, che Pascal ci ricorda essere una sfera infinita il cui centro è ovunque e la circonferenza in nessun posto. La parola Terra è tra le parole più ricche e vitali del vocabolario e ha dato vita ad un proliferare straordinario di significati riunibili in almeno tre famiglie. La prima raccoglie i termini che designano il mondo considerato come pianeta e ambiente che accoglie uomini, vegetali, animali, minerali".

E le altre famiglie?

"La seconda gli elementi che la contrappongono al cielo al mare. La terza, infine, definisce ogni sostanza estratta dal suolo che si presta ad essere utilizzata e lavorata. Questa ricchezza è certamente riconducibile al valore anche simbolico risalente alle civiltà primitive che di questa realtà hanno colto l’unitarietà. La realtà del suolo che si calpesta, che si differenzia dalla mobilità del mare e dalla immaterialità e profondità cielo e, soprattutto, l’humus che accoglie il seme e fruttifica".

Perché ha usato la pietra come del materiale?

"La scultura è fatta di pietra viva e dura affinché non possa essere spostata nella memoria. Una pietra Bianca di Vicenza, scelta nella pancia di una cava che vive e produce dal 1600, la Bertola Pietre. Bianca a indicare una terra non violata ma accogliente del peso di 18 tonnellate per 2 metri di diametro, lavorata interamente a mano compreso il processo di sfericità al quale è stata sottoposta la pietra grezza originaria, un lavoro duro, lungo, meditato".

Quale il legame tra l’opera e l’azienda che l’ha commissionata?

"Usco, a cui l’opera è dedicata, è coerentemente insita e rappresentata in ciò che anche Herbert Spencer individua lucidamente nella frase: ’Il progresso, dunque, non è un accidente, ma una necessità. È parte della natura’. E aggiungo io, la pietra da oggi lo rappresenta".

