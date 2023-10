"La nuova scuola progetto di qualità, ma intravediamo rischi finanziari"

Non convince le opposizioni la nuova scuola elementare, la cui costruzione è iniziata nei giorni scorsi. In una nota congiunta, le minoranze di "Uniti per Marano" e "AMArano" rilevano tra l’altro: "Nel prendere atto di come il progetto della nuova scuola elementare sia tecnicamente di qualità, anche se diverso da quanto sempre prospettato (non poteva essere diversamente, stanti i notevoli costi dell’opera in questione, che si attestano sui 7,5 milioni di euro), rileviamo tuttavia alcune questioni critiche. Facciamo riferimento, in primo luogo, al fatto che gli spazi perimetrali della scuola appaiono "a progetto" particolarmente esigui e, soprattutto, non risulta vi siano spazi adeguati per il ritiro dei bambini da parte dei genitori. C’è poi – proseguono i gruppi – la questione irrisolta del progetto, dei costi e dei fondi relativi alla demolizione della vecchia scuola che, ricordiamo, è condizione irrinunciabile per accedere aifinanziamenti del Pnrr. Nulla al momento è messo ’nero su bianco’: né progetto, né piano finanziario. In questa sconsiderata pianificazione intravediamo forti rischi finanziari". Replica il sindaco, Giovanni Galli: "Sono contento che venga apprezzato il progetto della nuova scuola. Le risorse ci sono: il bilancio del Comune è stato in grado di resistere alla crisi finanziaria che ha prodotto il fallimento di importanti realtà imprenditoriali, ha resistito alla crisi energetica e si appresta a resistere alla spending review del Governo. La scuola nuova è finanziata con risorse che permettono di abbassare la quota di mutuo prevista e il progetto risponde alle normative vigenti: nessuna incongruenza circa le disponibilità di parcheggio e demolizione della scuola esistente. Ripeto alle minoranze che prima si costruisce la scuola nuova, poi si demolisce la scuola vecchia".

m.p.