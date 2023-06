"La nuova sede della Croce Blu sarà in via Radici in Piano"

Si chiude, o meglio si chiuderà a breve, la vicenda della PAS Croce Blu Sassuolo, e della sua sede. L’associazione, che si occupa di trasporti sanitari grazie ad oltre 120 volontari e una decina automezzi, deve infatti lasciare, come noto, la sua storica sede di via Ancora 205 a causa della vendita dell’immobile alla Cofim di Gianni Gibellini, e da qualche mese era alla ricerca di nuovi spazi presso cui svolgere le proprie attività. Occupava lo stabile, poi finito all’asta, dal 2008 in comodato gratuito, l’associazione, e diverse sono state, negli ultimi mesi, le soluzioni vagliate dal Direttivo della PAS, che a marzo aveva lanciato anche una petizione per sensibilizzare la cittadinanza rispetto al problema, che tuttavia pare possa trovare una soluzione in grado di assicurare alla PAS la continuazione della sua meritoria attività sul territorio.

E’ stato il vicesindaco Alessandro Lucenti, che ha seguito la vicenda insieme al direttivo della PAS, a rendere nota la circostanza spiegando, in consiglio comunale che "la soluzione è stata trovata in Via Radici in Piano, nello stabile che ospita anche la Comet. I dirigenti della PAS – ha aggiunto Lucenti - l’hanno visionata, trovata idonea e hanno riferito che, post delibera di consiglio, prevista a giorni, sottoscriveranno un contratto di locazione con il proprietario della struttura". Quanto ai tempi previsti per il trasloco, "come da contatti con PAS, dovrebbero completarsi – ha detto ancora il vicesindaco - nell’arco di circa un mese".