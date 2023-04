La palazzina Erp ’sale’ in classe A2

Sono stati aggiudicati da Acer i lavori per riqualificazione dell’edificio di edilizia residenziale pubblica, con 24 alloggi, di proprietà del Comune in via Uccelliera 99. L’intervento di efficientamento energetico, con realizzazione del cappotto termico, la sostituzione delle finestre e delle caldaie autonome, consentirà di migliorare di tre classi energetiche le caratteristiche degli alloggi, passando dalla C alle A2, quindi con prestazioni superiori a quelle che si sta discutendo di introdurre a livello europeo. Sono previsti anche lavori strutturali, con miglioramento sismico di una classe, dalla C alla B.

L’intervento è finanziato con un milione e 868 mila euro del Pnrr. I lavori partiranno alla fine di giugno, per concludersi in 18 mesi.