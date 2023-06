La palestra all’ex Amcm potrebbe aprire dopo l’estate

Mentre i lavori per la ristrutturazione del liceo Sigonio riprenderanno, nel contempo andranno avanti quelli per realizzare la nuova palestra nel comparto ex Amcm, tra via Sigonio e via Peretti. L’impianto, al mattino sarà a disposizione delle scuole, tra queste anche il Sigonio. L’obiettivo è quello di vedere la palestra funzionante già nel prossimo anno scolastico, tra l’autunno e l’inverno. Nel contempo, sempre nello stesso comparto, dovrebbero essere pronti il garage semi interrato e il parco della creatività attiguo. La palestra si estenderà su un lotto di 2.150 metri quadrati, con un’altezza minima interna di oltre 8 metri, e nel livello seminterrato vedrà la realizzazione di parcheggi.

L’edificio sarà accessibile dal percorso pedonale e ciclabile da via Sigonio, dalla piazza rialzata a sud-est e via Peretti, dai parcheggi pubblici a nord e sotto la palestra, con uscita direttamente davanti all’ingresso della struttura.

L’impianto sportivo sarà fruibile in due modalità: una scolastica (a servizio delle scuole del centro, a partire dal Liceo Sigonio) e di allenamento, una per gare sportive: lo spazio sarà infatti realizzato in conformità alle normative Coni per la pallacanestro e potrà ospitare eventi sportivi di tipo agonistico. Il fabbricato sarà costituito da un’ampia area sportiva e da un corpo servizi articolato su più livelli con una zona dedicata a spogliatoio per utenti con ufficio e infermeria al piano terra e con una tribuna al primo livello, che avrà una capacità di 92 persone e sarà accessibile anche a persone con disabilità motoria, un foyersala polivalente per ginnastica dolce ed eventi, oltre ai locali tecnici.

Il nuovo edificio sarà caratterizzato da elevate prestazioni dal punto di vista strutturale, antisismico ed energetico. Il confort interno verrà garantito dall’importante fascia vetrata che caratterizzerà la struttura verso via Buon Pastore fornendo luce naturale e benessere visivo e dal controllo del riverbero acustico interno attraverso l’impiego di pannelli fonoassorbenti. Sul versante sud, affacciato sulla piazza, il fabbricato presenterà una parete con verde rampicante. Le caratteristiche dell’edificio, ispirato agli edifici ‘Nzeb’ (a energia quasi zero) consentiranno bassissimi consumi e spese di gestione, grazie anche all’apporto di energia rinnovabile prodotta dal sistema fotovoltaico da 32KWp previsto sulla copertura.