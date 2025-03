La Parigi della Belle Epoque al ritmo del can can

Stasera alle 21, al teatro comunale di Carpi, il ‘Balletto del Sud’ presenta ‘Gaité Parisienne - La Parigi della Belle Époque’. Un brillante balletto in un atto con le coreografie di Fredy Franzutti sulle note del tedesco Jacques Offenbach che compose i brani dedicandoli alla spumeggiante Parigi del XIX secolo, sua patria d’adozione. Sfrenati can can, polke, mazurke e valzer per intrattenere nobili e borghesi, in una spensierata ed eccitante Gaîté Parisienne. Lo spettacolo procede per quadri e ricrea le atmosfere della Belle Époque, periodo dorato nel quale Parigi era capitale assoluta della cultura e della mondanità, e la frenesia esortava la creatività di una società impaziente del nuovo secolo in arrivo. Le invenzioni meccaniche, le esposizioni universali, l’elettricità hanno anche generato la libertà dei costumi di una società che accoglieva con ottimismo l’età del progresso, facendo divenire l’ammiccante e sfrenata sensualità delle spigliate Cancaneuses, l’emblema dell’emancipazione e dell’entusiasmo per il futuro della collettività. La provocazione erotica diviene simbolo del momento storico ed estetico, portando con sè una rapida emancipazione sociale della donna, che è protagonista nei teatri, nei caffè, nei locali con il ruolo di Chanteuse, attrice, ballerina, modella, acrobata. Una figura sociale nuova che padroneggia un ruolo subalterno e allo stesso tempo dominante. Non più angelo vessato (come le eroine del secolo che si conclude), ma una sirena con lustrini e piume che si riappropria del proprio corpo – offerto, venduto o fatto desiderare – in una ondata femminista, che coincide con le assunzioni femminili nelle fabbriche, con le scrittrici, con le donne di cultura e con le prime imprese gestite da donne.