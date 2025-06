La Parrocchia del Parco celebra i 40 anni della sagra

Quarant’anni da celebrare. In nome di valori spirituali e sociali mai invecchiati. Da venerdì a domenica a Sassuolo la Parrocchia San Giovanni Neuman, "Parrocchia del Parco", parte della Unità Pastorale di San Giorgio diretta da Don Corrado, taglia il traguardo dei quattro decenni per la sua popolarissima sagra.

Era il 1985 quando Don Tullio Menozzi, uno dei sacerdoti più amati nella storia del distretto ceramico, volle allestire un evento destinato a favorire l’aggregazione religiosa, sociale e culturale sul territorio, raccogliendo risorse per pagare le bollette delle utenze e la manutenzione della chiesa, finanziare le missioni e supportare le famiglie in difficoltà.

E da quaranta anni sono tanti i parrocchiani volenterosi che dedicano tempo ed energie ad organizzare tutto quello che serve: le strutture, il servizio cucina e dolci con strepitose cuoche, il servizio camerieri (tra loro non di rado anche Nek, il cantante!) e sparecchiatori affidato ai più giovani, lo stand dei fiori, la lotteria, i giochi…

In questo 2025, non pochi “allievi” dell’indimenticabile Don Tullio festeggiano 40 anni di lavoro in sagra: citarli tutti è impossibile sono diventati "vecchi" lavorando e mettendosi a disposizione degli altri. Ci saranno anche stavolta, da venerdì a domenica.