"La partita che volevo: sporca, combattuta, vinta"

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, pure netta ma pagata cara per gli infortuni di Battistella, Pedro Mendes e Di Pardo. Inconvenienti che preoccupano un po’ Pierpaolo Bisoli. "Dopo un quarto d’ora in due mi hanno chiesto di essere sostituiti. Pedro aveva preso una botta al ginocchio sinistro, Battistella al destro, entrambi volevano uscire, ho detto loro che era troppo presto, che dovevano tenere botta fino alla fine del primo tempo. Battistella l’ho sostituito prima perché già in passato si era infortunato al ginocchio e si era impaurito. Di Pardo ha avuto un allungamento al flessore, temeva di farsi male e mi ha chiesto di non rientrare nella ripresa. E venerdì nella rifinitura avevamo perso Gerli per una fitta al flessore destro. Ma abbiamo dei ragazzi bravi, hanno giocato diversi giovani e lo hanno fatto tutti bene. Dellavalle è un animale da partita, Idrissi sapevo che stava crescendo, aveva fatto una buona partita già a Cesena mentre Beyuku è la classica forza della natura che non sai cosa può fare, una grande giocata o andare a sbattere contro il muro". Sulla vittoria. "Abbiamo fatto una partita eccezionale, è stata la classica gara di Serie B, sporca e combattuta, vinta meritatamente. Non abbiamo mai rischiato niente se non a cinque minuti dalla fine del primo tempo per una palla persa a centrocampo. I ragazzi non si sono risparmiati e hanno cercato fino alla fine il quarto gol. Se non sbagliavamo gli ultimi passaggi potevamo vincere con un margine più ampio. E per la prima volta non abbiamo subito gol". La rete del raddoppio, quella che in pratica ha chiuso la partita, l’ha messa a segno Simone Santoro che proprio venerdì ha compiuto 25 anni. Un bel modo di festeggiarli. "Finora la squadra non aveva raccolto quanto meritava, avevamo bisogno di una prestazione convincente come questa. Ci siamo liberati di un peso, siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato in settimana. È stato bellissimo poter festeggiare davanti ai nostri tifosi. Il mio gol è arrivato nel momento migliore e ci ha permesso di andare al riposo con il doppio vantaggio".

Rossano Donnini