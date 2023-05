La passione scalda gli atleti, Giro ’eroico’

Folla delle grandi occasioni, nonostante i 4 gradi di temperatura in vetta, il vento e la pioggia a catinelle. Il meteo impazzito e il tempo da tregenda non hanno fermato né l’organizzazione del Giro d’Italia né l’onda rosa di tifosi e supporter.

Tra Roncatello, Piandelagotti e Passo delle Radici erano circa 200 le persone assiepate lungo la provinciale. A Passo delle Radici, in particolare, incuranti del freddo c’erano anche parecchi camperisti, sistemati al lato della strada già dal pomeriggio di lunedì. Per la Pro Loco di Piandelagotti, che insieme al Circolo Leolico di Madonna di Pietravolta e ai commercianti del paese si era data da fare non poco per l’allestimento di striscioni, coreografie e punti di ristoro, il bicchiere è mezzo pieno. "Con il sole sarebbe stata tutta un’altra cosa", sintetizza la presidente Serena Fontanini. "Ma siamo comunque contenti, la Rai nella sua diretta televisiva ci ha dedicato addirittura un cammeo ricordando la storia del nostro Nello Trogi, il ciclista nativo di Piandelagotti le cui gesta sono state riscoperte e raccontate da Ferruccio Cosci e Ferdinando Lunardi. È stato uno dei più forti corridori italiani degli anni Trenta e ne siamo giustamente ancora orgogliosi". Durante la diretta Rai trasmesso un filmato anche sul ‘Sentiero delle Cascate’ di Sant’Annapelago. Soddisfazione dunque in tutto l’appennino e obiettivo raggiunto per l’amministrazione di Frassinoro, rappresentata dal sindaco Oreste Capelli e dagli assessori Giancarlo Palandri e Flavio Biondini: "Rimarrà un passaggio di tappa storico per il nostro territorio. Peccato per la mancata inaugurazione della pista di Biathlon saltata a causa del maltempo (rinviata a data da destinarsi). Ad ogni modo ripartiamo da questa visibilità ottenuta per candidarci, con l’imminente stagione estiva, come il paese dello sport a 360 gradi per 360 giorni all’anno". Soddisfazione più che comprensibile tra gli esercenti di Piandelagotti che a un certo punto hanno temuto il flop e che invece, alla fine, hanno registrato il tutto esaurito nei due ristoranti al centro del paese, La Posta e l’Albergo Alpino. "La carovana rosa ha sempre il suo fascino", affermano all’unisono Claudia Lunardi dell’Alpino e Liviano Palandri. "E per un giorno anche il nostro paese è stato al centro delle cronache sportive nazionali. Abbiamo dovuto mettere a sedere più persone di quelle che avevano prenotato".

"La decima tappa del Giro d’Italia la ricorderemo a lungo da queste parti", racconta un gruppo di amici posizionato al Passo delle Radici con guanti e tabarri di ordinanza. "L’appennino, solitamente snobbato, ha regalato a tutti una giornata di vero eroismo sportivo". Questa tappa sarà ricordata come il quarto passaggio del Giro d’Italia sulle strade frassinoresi: 1989, 1995, 2000 e da ieri 2023. r.m.