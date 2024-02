La paura del futuro e i talenti

Alla fine il messaggio è passato: le aziende hanno bisogno di tecnici, chi vuole trovare un mestiere rapidamente si indirizzi verso quel tipo di scuola. Le scelte degli studenti che in questi giorni si sono iscritti alle superiori, lo confermano. E l’emergenza non è ancora passata, perché ancora oggi le piccole imprese farebbero carte false per trovare un saldatore. Giusto così, il mercato del lavoro deve avere un proprio peso in questo tipo di scelte. A patto che il ragazzo che opta per un determinato indirizzo, lo faccia soprattutto perché sente quella strada nelle proprie corde. Meglio un buon diplomato da un liceo, che un tecnico contro voglia.