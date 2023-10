"La pediatra Pantoli di Mirandola va in pensione: "Ci sono tanti colleghi giovani e validi"".

Per famiglie e bambini di Mirandola e dell’Area Nord era un’istituzione, una figura di riferimento che in questi anni di profondi cambiamenti della sanità e – perché no? – del ruolo dell’ospedale Santa Maria Bianca ha rappresentato la continuità. Dopo 33 anni di servizio continuativo presso il nosocomio mirandolese, anche per la dottoressa Francesca Pantoli, dirigente medico dell’Unità Operativa di Pediatria di Area Nord, diretta dal dottor Francesco Torcetta, è arrivato il tempo della pensione. A lei il vanto di un primato: quello di una vita professionale spesa interamente sempre nello stesso reparto, assistendo e curando migliaia di piccoli pazienti.

Lascia dopo 33 anni di servizio. "Se penso alla mia carriera, a questi 33 anni – sottolinea Pantoli –, non guardo indietro, ma avanti: sono orgogliosa di andare in pensione sapendo che ci sono validi colleghi giovani che rappresentano il futuro della Pediatria a Mirandola". Era entrata in servizio nel 1990 nell’allora Usl 15 di Mirandola. La scrupolosità nelle valutazioni cliniche e l’attenzione verso il paziente sono state fonti di esempio per le giovani generazioni di pediatri. Alberto Greco