La personale di Franchini prorogata al 21 maggio

Sta ottenendo consensi la mostra di Margherita Franchini in corso alla galleria Decò, in via Barozzi, a Vignola. L’esposizione segue quella che la stessa Franchini, artista e gallerista, ha di recente dedicato a Mario Venturelli, uno dei maggiori pittori del Novecento modenese, che ebbe come docente di pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna. "Le mie opere recano un colore che non cerca la semplice riproduzione della realtà ma la libertà compositiva attraverso una gestualità che dia vitalità all’immagine, quasi affrancata dagli aspetti puramente figurativi". La mostra è stata prorogata fino al 21 maggio.

Cristina Boschini