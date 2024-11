La personale di Gennaro Pisco: "Una festa per allievi e colleghi"

"Una ‘festa’ per incontrare di nuovo allievi e colleghi", così Gennaro Pisco (foto) definisce la sua personale, intitolata: ’Arte, Amore, Alchimia’ in corso alla galleria ‘Arte su Carte’ di via Fratelli Rosselli ai civici 21, 23 e 25. L’artista propone le sue opere realizzate col metodo dell’incisione, in particolare con la xilografia, tecnica ‘in via di estinzione’. Si tratta di una modalità d’incisione in rilievo praticata su una tavoletta di legno, di cui si asportano le parti che non costituiscono il disegno. Le matrici, poi, vengono inchiostrate per la stampa. "Io sono tradizionalista – spiega Pisco – le mie opere sono fatte come si faceva una volta. Siamo in pochi, ora a esprimerci attraverso la xilografia, al punto che è difficile trovare il materiale per praticarla, dalla tavolette di legno, al tipo di carta per le stampe". Nato a Napoli, dove si è diplomato all’Accademia di Belle Arti, Gennaro Pisco ha insegnato a lungo all’istituto d’arte ‘Venturi’ di Modena. La personale di Gennaro Pisco potrà essere visitata fino al 23 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19.