’La persone che hanno fatto la pace’, via a un ciclo di incontri

’Rifiutiamo le armi: Augusto Masetti e Rosa Genoni, antimilitarismo e pacifismo tra la Belle Époque e la Grande Guerra’. E’ questo il titolo dell’appuntamento con cui, domani alle ore 18.30, si aprirà il ciclo di incontri, sulla storia contemporanea a Modena, ’Peace-makers. Persone che hanno fatto la pace’, tenuto dallo storico e saggista Daniel Degli Esposti e che nasce dalla volontà di far emergere le molteplici esperienze del pacifismo in un’epoca sempre più segnata dalle tragedie delle guerre e dall’illusione del riarmo.

Gli incontri saranno quattro e si svolgeranno presso la sala civica di via Marie Curie 22B, con inizio alle ore 18.30: ’Rifiutiamo le armi: Augusto Masetti e Rosa Genoni, antimilitarismo e pacifismo tra la Belle Époque e la Grande Guerra’; ’Azione nonviolenta: Aldo Capitini, dall’antifascismo alla Marcia della Pace Perugia-Assis’; Disobbedire: Pietro Pinna, Ernesto Balducci, don Lorenzo Milani e l’obiezione di coscienza (21 ottobre) e Umanizzare la guerra significa abolirla: Teresa Sarti e Gino Strada, dalla Croce Rossa internazionale a Emergency (4 novembre).

Nel corso degli incontri sarà approfondita la storia della nonviolenza, dell’antimilitarismo e del pacifismo in Italia, partendo sempre dal racconto delle vicende biografiche di alcune persone che sono state protagoniste di lotte e mobilitazioni contro la guerra, il riarmo e le istituzioni militari. Il ciclo di incontri è inserito nel progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna ’Modena città per la pace’, nella cornice di collaborazione tra Comune di Modena e Tam Tam di Pace, ed è promosso da: Casa per la Pace Modena Odv, Emergency Modena, Gruppo don Milani – Modena, Movimento Nonviolento e Officina Windsor Park.

Il relatore sarà Daniel Degli Esposti, storico del mondo contemporaneo, autore di saggi, mostre e contenuti multimediali sulle vicende del Novecento. Degli Esposti costruisce percorsi di ricerca e divulgazione storica con associazioni e amministrazioni comunali, applicando i metodi della Public History. Realizza attività didattiche e laboratori per gli studenti e cicli di incontri formativi per gli adulti. Racconta le sue attività sul blog ’Storia oggi’.