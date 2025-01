La piaga degli incidenti: "Basta ’zone 30’ sparse. Serve una pianificazione"

"La maggioranza delle forze politiche è sulla carta nettamente favorevole all’idea di Città30, eppure si continua a pensare a realizzare qualche zona30 qua e là senza una pianificazione reale e condivisa". La considerazione è di Davide Paltrinieri di Rete Modena30 e Francesco Soci di Aria a proposito di recenti incidenti accaduti nel Modenese: una mamma travolta mentre attraversava la strada a piedi con i due bimbi all’uscita di scuola e un ciclista investito da un automobilista.

"Cosa significa – si chiedono le associazioni – vivere in una città in cui non è possibile spostarsi in sicurezza a piedi o in bicicletta? Che conseguenze ha tutto questo sulla vita di adulti, bambini e anziani? Ogni scontro in strada non è una fatalità, è violenza stradale, è il risultato di un insieme di responsabilità collettive, da chi guida i mezzi più pericolosi, a chi progetta le strade e a chi dovrebbe controllare il rispetto del codice della strada". La rete Modena30 continua a raccogliere le segnalazioni delle cittadine e dei cittadini "stufi", mette a disposizione una speedgun "per misurare oggettivamente l’idoneità di certe infrastrutture stradali, davanti alle scuole, o in quelle zone30 che lo sono solo sulla carta".

Le associazioni chiedono un cambio di passo, oltre quello promesso nei programmi elettorali: "Il Pums andrebbe accelerato entro il 2026 e invece siamo in ritardo. Manca un chiaro cronoprogramma e una strategia con cui si possano condividere gli spazi pubblici a favore di una mobilità attiva, con cui si arriverà a realizzare strade scolastiche davanti a tutte le scuole". Il trasporto pubblico "rimane concepito per gli studenti nonostante il suo potenziamento sia da decenni la priorità di tutte le campagne elettorali di destra e sinistra. Mancano tavoli tecnici permanenti in cui costruire e monitorare una ’città delle persone’".

Le associazioni fano presente che "Bologna città 30 dopo un anno di adozione ha portato risultati impensabili per i detrattori: zero pedoni uccisi! Rimane un progetto in evoluzione, in cui le modifiche alle infrastrutture stradali non sono finite, ma la velocità con cui è stata implementata, su un area ben più vasta di Modena, dovrebbe mettere a tacere tutte le giustificazioni. Certo anche Bologna città30 non è finita, rimane la necessità di controlli della polizia, ma ci sono strategie che portano a risultati certi e in poco tempo. E noi modenesi che prezzo siamo disposti a pagare nel frattempo?"