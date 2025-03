La piaga degli incidenti. Un mortale su 5 in regione avviene sul nostro territorio

Sul totale dei morti per incidente stradale registrati in Emilia Romagna, uno su cinque è modenese. L’impressionante rapporto emerge dall’analisi della Uil dei dati dell’osservatorio indipendente provinciale curato negli anni da Franco Piacentini.

Dei 279 decessi sulle strade regionali nell’anno 2023 ben 51 (7,21 morti ogni 100.000 abitanti) sono avvenuti nella provincia di Modena. Nello stesso anno i feriti, su 1000 incidenti, sono stati 1.313.

Nella maggior parte dei casi gli incidenti avvengono nei centri urbani e le cause sono diverse: emerge la disattenzione alla guida degli automobilisti e il mancato rispetto dei limiti di velocità. Nel complesso il numero più alto degli scontri avviene tra veicoli in marcia. Quanto alle fasce di età, le più interessate riguardano gli over 70 (12 morti) e i giovani tra i 20 e i 40 anni (11 decessi).

L’alto tasso di incidentalità, fa notare Roberto Rinaldi, coordinatore confederale Uil Modena, "ha un altissimo impatto sul tessuto economico sociale e incide fortemente anche nel mondo del lavoro". Le denunce di infortunio in occasione di lavoro presentate all’Inail entro dicembre 2024 cosiddette in ’itinere’, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro, su base regionale sono 96.835 (+5% rispetto ai 92.261 del 2023).

"Chiediamo a tutte le Istituzioni interessate, Prefettura, Provincia, Comuni, Questura, Provveditorato agli studi, Università ed alle forze sociali rappresentative del territorio sia sindacali che imprenditoriali, di avviare un percorso di sensibilizzazione a tutti i livelli per tenere alta l’attenzione su un tema molto delicato".

Sarebbe interessante "avviare una campagna comunicativa comune, sia mediatica che di incontri mirati nelle scuole, università ed in tutti i luoghi di lavoro, attraverso assemblee di lavoratrici e lavoratori, con esperti in materia".

g.a.