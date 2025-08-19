La piaga della povertà. Esperti di Unimore nella commissione Istat

Massimo Baldini e Giovanni Gallo, rispettivamente ordinario di Politica economica e associato di Scienza delle finanze al Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore, sono stati nominati nella Commissione scientifica inter-istituzionale che su incarico di Istat dovrà rafforzare e aggiornare il sistema nazionale di misurazione della povertà assoluta.

Baldini e Gallo, come è caduta la scelta su di voi?

"Il Capp, il Centro di analisi delle politiche pubbliche, che opera all’interno del nostro Dipartimento di Economia Marco Biagi, da molti anni studia temi come la diseguaglianza, la povertà e la redistribuzione del reddito familiare causata dalle imposte e dal welfare state. Il tema, dunque, di questa commissione rientra da sempre nei nostri principali interessi".

Vi siete già riuniti? Chi la presiede?

"Non ci siamo ancora riuniti, sarà presieduta da Roberto Zelli, ordinario di statistica economica presso l’Università di Roma. La commissione resta in carica tre anni".

Quale compito avete?

"Il compito principale di questa commissione sarà la valutazione della metodologia di stima della povertà assoluta, che Istat adotta da un ventennio. C’è bisogno di capire se questo metodo è ancora adeguato o se ha bisogno di una revisione alla luce dei cambiamenti nel contesto socio-economico intervenuti in questi ultimi anni. Inoltre, potremo suggerire eventuali integrazioni alle statistiche oggi prodotte, per avere un quadro aggiornato ed esaustivo delle condizioni economiche delle famiglie".

Si può veramente definire una soglia per il passaggio alla fascia di povertà?

"Per la stima della povertà, tra i paesi UE, coordinati da Eurostat, prevale un criterio relativo, nel senso che si è poveri se si dispone di un reddito inferiore a una certa percentuale (di solito il 60%) del reddito mediano nazionale. L’Italia affianca a questa misura relativa una assoluta: una famiglia è povera se ha una spesa inferiore al valore di un paniere di consumo che è ritenuto indispensabile per un tenore di vita accettabile. E’ un criterio molto particolare che necessita di periodiche revisioni nella definizione del paniere e anche nella struttura dei prezzi usati per calcolare le soglie, visto che ci sono grandi differenze nel costo della vita tra diverse aree del paese e tra piccoli e grandi centri".

Quale sarà il vostro approccio?

"Le domande principali - secondo noi - sono le seguenti: quello della povertà assoluta è un criterio ancora valido? Ci sono problemi se si valuta la povertà in base al consumo e non in base al reddito? Questo criterio produce una stima della povertà che è più coerente con quello che sappiamo sulle famiglie che ricevono aiuti economici dallo Stato? Quale è la relazione tra povertà assoluta e ciclo economico, cioè i poveri assoluti diminuiscono quando l’economia cresce? Ci sono differenze tra le caratteristiche dei poveri assoluti e di quelli relativi definiti secondo il metodo europeo standard? Insomma, tanti punti meritevoli di approfondimento e forse di revisioni metodologiche".

A Modena avete costituito un vostro Osservatorio. Su cosa state lavorando?

"L’Osservatorio sostenibilità territoriale è il tentativo di fornire un contributo di conoscenza sulla situazione economica, sociale e ambientale delle province di Modena e Reggio Emilia. E’ un sito in cui raccogliamo i nostri lavori che riguardano la realtà di queste province. Alcune ricerche sono prodotte ad hoc per questo progetto, anche con il contributo di nostri studenti dei corsi triennali e magistrali".