La piazza balla con Skin. In 10mila affollano il centro: "Che festa, grazie Modena"

Remix di musica italiana – per esempio The Kolors o anche ’Sinceramente’ di Annalisa – musica elettronica, multimediale, internazionale e naturalmente i suoi brani più famosi. Non si è risparmiata Skin nel suo Dj set in largo Sant’Agostino la sera di San Silvestro per congedare il 2024 e salutare il nuovo anno. La cantante britannica – frontwoman della band rock Skunk Anansie – ha fatto ballare per un’ora e venti (fino a oltre la mezzanotte e trenta) migliaia di persone di ogni età, di Modena ma provenienti anche da tutta la regione. Fuori programma finale: Skin ha anche interpretato una delle sue canzoni. "Grazie Modena per avermi ospitato, auguro a tutti solo pace", è stato il messaggio della cantante a bilancio della serata promossa dal Comune. Prima di ripartire ha pronunciato parole di apprezzamento per la bellezza di Palazzo dei Musei e del Lapidario.

Subito dopo la sua esibizione sono stati in tanti a raggiungere il retropalco per fare i selfie con la rocker.

Gli organizzatori hanno stimato la presenza complessiva di circa 10mila spettatori che si sono alternati nell’area a cui si accedeva gratuitamente da due ingressi controllati: la piazza ha una capienza di quasi 5mila persone. La serata, organizzata da Studio’s, è stata aperta da dj e speaker di Radio Bruno alle 22.30 ed è andata avanti fino all’1,45 senza incidenti.

Alla serata ha partecipato anche il sindaco Massimo Mezzetti. Prima del countdown di mezzanotte, scandito insieme a Skin, il primo cittadino ha salutato la piazza lanciando un messaggio per la liberazione di Cecilia Sala, la giornalista imprigionata in Iran, e di solidarietà a tutte le donne. "È stata una vera festa per tutti. Mi ha emozionato vedere in quanti hanno risposto alla proposta che abbiamo fatto. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento di questa serata con il loro lavoro a servizio degli altri, a partire dagli organizzatori. Ringrazio soprattutto Skin, un’artista di grande empatia che si è subito sintonizzata con la nostra città".

g.a.