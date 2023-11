La piazza della chiesa intitolata alla memoria di don Anselmo Manni

La piazza antistante la Chiesa di Santa Giustina a Montecorone di Zocca sarà intitolata a don Anselmo Manni, canonico del Capitolo abbaziale di Nonantola, per decenni economo diocesano, parroco di Zocca e quindi dell’Unità Pastorale, e di Montecorone e Montombraro, scomparso il 24 aprile 2018 all’età di 90 anni, 67 dei quali di sacerdozio. Era stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1951. Riposa nel cimitero di San Venanzio di Maranello, il suo paese natale. La cerimonia si svolgerà domenica (12 nov) al termine della santa messa delle ore 11,15. La proposta di dedicare la piazza a don Manni è stata avanzata dal vice sindaco Susanna Rossi Torri al Consiglio comunale che, votata all’unanimità, è stata accolta con molto favore dall’intero consesso civico. L’intitolazione avviene in accordo con la Parrocchia di Montecorone. Nato a Maranello il 28 settembre 1927, don Manni, 64 enne, nel 1994, divenne parroco di Zocca. Nel 2009 si ritirò nella canonica di Montecorone, da dove si occupava della cura delle parrocchie di Monteombraro e Montecorone. Era molto amato. Si era prodigato molto per il borgo di Montecorone e per l’intera comunità zocchese.