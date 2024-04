La piazza resta deserta: "Cantiere ancora fermo"

"Entro i primi di aprile vi darò aggiornamenti", aveva promesso il sindaco Claudio Poletti ai commercianti, riuniti in piazza Garibaldi la mattina di mercoledì 19 marzo. Sono passate più di tre settimane, ma sul destino del cantiere di piazza Garibaldi ancora tutto tace. I lavori sono – ovviamente – ancora fermi (è da luglio che il maxicantiere è praticamente congelato) e tutta la piazza è come ‘in ostaggio’ di transenne, incuria, sporcizia: "Non avremmo mai immaginato di arrivare a questo punto", commentava sconsolato un esercente l’altra sera, osservando il paesaggio quasi spettrale.

Il protrarsi di questa situazione alimenta sempre più preoccupazioni. Come è noto, il blocco del cantiere è stato generato da un contenzioso con la ditta appaltatrice. Per alcuni lavori suppletivi il Comune ha dovuto affidarsi a una seconda impresa e questo ha acceso lo scontro che ha richiesto anche la nomina di un collegio consultivo. Proprio il 19 marzo si è tenuto il collaudo dei lavori svolti dalla seconda ditta e a questo passaggio il Comune ha legato la ripresa del cantiere: "Una volta ricevuta la certificazione, comunicheremo il risultato all’impresa appaltatrice principale che non potrà più accampare altri impedimenti e dovrà riprendere i lavori entro pochi giorni – aveva detto il sindaco durante l’incontro di metà marzo –. Qualora la ditta non accetti il collaudo, potremo anche procedere con la risoluzione del contratto". Cosa è successo, dunque, da allora a oggi? Ieri lo abbiamo chiesto al Comune che ha risposto con un ‘no comment’.

Da quanto si è capito, il collaudo ha avuto esito positivo e ora siamo nella fase delle scelte fondamentali: "Entro fine mese – viene fatto capire – la situazione, in un modo o nell’altro, potrebbe finalmente chiarirsi". Di più non viene detto. I commercianti non si sentono rassicurati e già si ventila la possibilità di una nuova manifestazione, come la clamorosa serrata dei primi di marzo. "Ogni giorno che passa – aggiungono – Finale muore un po’ di più".

s. m.