"La piccola Benedetta nata in quattro minuti"

di Valentina Beltrame

Di certo l’aveva immaginato diverso, il primo parto. Ma alla fine la gioia è la stessa. Ieri mattina una mamma 37enne di Modena ha dato alla luce la sua prima figlia, Benedetta, in casa. E’ stata proprio la donna a chiamare il 118 appena le si sono rotte le acque e sono iniziate le contrazioni, subito fortissime. "Alle 8 siamo stati attivati per una emergenza ostetrico-ginecologica, un parto imminente – spiegano Sara Pattarozzi e Alberto Canalini, dottoressa e infermiere del 118 di Modena – il mezzo più vicino all’indirizzo segnalato era un equipaggio della Croce Blu, che ci ha anticipato di qualche minuto dicendoci che la donna stava per partorire. E infatti era così: la testolina era già in piano e abbiamo scelto di farla nascere lì, in casa. Non c’erano alternative". Data la situazione, sarebbe stato impossibile arrivare al Policlinico anche a sirene spiegate.

Così in 4 minuti Benedetta è nata, per la gioia di mamma e papà. "Lavoro al 118 dal 2012 e non mi era mai accaduta una cosa simile – racconta l’infermiere Canalini – è stata una grande emozione. In quei momenti abbiamo tirato fuori tutta la nostra professionalità e insieme ce l’abbiamo fatta". La dottoressa Pattarozzi, non nuova a parti lampo, ha capito subito che la bimba sarebbe nata in casa. "Ho assecondato la mamma nella posizione da assumere e in pochi secondi è nata Benedetta. Non ho mai avvertito pericolo perché avevamo a disposizione tutto quello che ci serviva. Inoltre, come anestesista, sono stata molto nelle sale parto e avendo lavorato a Pavullo, con la chiusura del punto nascita avevo già fatto nascere bambini in casa o in ambulanza. Questo è il mio ottavo parto fuori da un ospedale. Quando sono di turno io, capita...Ed è sempre una bella emozione".

Madre e neonata sono quindi state trasferite al Policlinico di Modena dove rimarranno presumibilmente per i canonici tre giorni: "Stavano bene, la bambina era reattiva, è stato un parto fisiologico normale". L’eccezionalità è invece rappresentata della velocità - davvero inusuale per una donna al primo figlio - e dal luogo in cui la bambina è nata. "I genitori sono stati bravissimi, anche se ovviamente non si aspettavano un parto simile erano felicissimi", concludono medico e infermiere. "Noi abbiamo messo in campo le nostre competenze, in questo caso dopo la nascita avevamo due pazienti da seguire, la mamma e la piccola. Per fortuna entrambe stavano bene e non c’è stato bisogno di particolari accorgimenti". Da sottolineare la collaborazione con il volontariato, in particolare con la Croce Blu, che con il suo arrivo tempestivo ha subito tranquillizzato i genitori alle prese col parto imminente in attesa del 118. Poi per la dottoressa Pattarozzi e l’infermiere Canalini il rientro alla base e nuove chiamate di soccorso. Ma la mattinata era partita davvero bene.