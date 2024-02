La piccola Vittoria nasce in casa: "Che sorpresa"

Tutto è bene quel che finisce bene. E, visto anche l’epilogo, vale la pena raccontarla, la storia della piccola Vittoria, nata a Sassuolo, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio. Nata, come sempre più di rado succede, in casa, nel corso di una notte che né Fabrizio, 43 anni, poliziotto, e la sua compagna, Ida, dimenticheranno.

"La piccolina ci ha fatto una bella sorpresa, in effetti", spiega il 43enne, che racconta come "il parto fosse in programma per il 24 gennaio, indotto, presso l’Ospedale di Sassuolo. La notte prima, tuttavia, poco dopo mezzanotte, alla mia compagna si sono rotte le acque. Ero appena rientrato dal turno, ho subito chiamato il 118 perché predisponessero il trasporto in ospedale, ma nel frattempo mia moglie è andata in bagno e lì è successo tutto". Sono stati attimi di forte apprensione ("Ida non sentiva più la bambina") anche per lui che, raggiunta la compagna in bagno, ha visto come la bambina fosse già nata, ma non desse segnali. "Con il lavoro che faccio le tecniche di rianimazione le conosco: le ho praticato un massaggio cardiaco e subito dopo la bambina si è messa a piangere. Lì io e Ida ci siamo guardati, con un misto di gioia e sollievo, e poi abbiamo aspettato il 118, che nel frattempo è arrivato".

Sull’ambulanza, tuttavia, invece che una mamma prossima al parto, diretta al nosocomio a seguito dell’appuntamento già ‘programmato’, insieme a Ida è salita anche la piccola Vittoria, ‘ospite inatteso’ del mezzo che si è diretto in ospedale, dove sono rimaste entrambe qualche giorno per gli ovvi accertamenti. "Nessun problema, tuttavia, anche se la bambina era un po’ piccola: dopo pochi giorni eravamo tutti a casa, e colgo l’occasione per ringraziare il personale dell’ospedale per la disponibilità dimostrata. Non capita spesso che i bambini nascano in casa e a questo proposito qualcuna delle ostetriche che aveva in carico Ida mi ha anche preso in giro, chiedendomi se avessi intenzione di fare loro concorrenza". Invece no: dopo una notte che non dimenticherà – e resterà scolpita anche nella memoria dell’altro figlio della coppia, Vincenzo, 7 anni, presente in casa quando è nata Vittoria – Fabrizio continuerà a fare quello che fa da sempre, ovvero il poliziotto.

Atteso, però, da da ben altre notti. Perché a quelle che attraversa per ragioni di servizio, a bordo delle volanti del commissariato cittadino, se ne aggiungeranno altre, più piacevoli, a vegliare quella ‘piccolina’ che, ripete "ci ha fatto davvero una sorpresa". Il nome Vittoria, che Fabrizio e Ida avevano già scelto per la loro secondogenita, si è rivelato quantomeno azzeccato.

Stefano Fogliani