La Pico sconfitta di misura. Scomed battute da Torre Pellice

Ferma la Symbol Amatori per gli impegni internazionali del bomber cileno Gabriel Tudela, i risultati della decima giornata del torneo di A2 girano abbastanza a favore dei gialloblù, che torneranno in pista proprio sabato prossimo ospitando la fresca capolista Azzurra Novara. Per il resto risultati altalenanti per le squadre hockeystiche modenesi, con la Pico Mirandola che si complica la vita andando a Perdere di misura sulla pista della Scandianese, e la squadra femminile della Scomed Bomporto, che batte il temuto Vicenza, ma si fa battere a sorpresa dal Torre Pellice, pur conservando il secondo posto.

HOCKEY A2, 9^ G.: Scandiano-Thiene 3-7; Novara-Sandrigo 6-3; Montecchio-Correggio 3-2; R. Bassano-Seregno 7-3.; Breganze – Symbol Amatori MO si gioca il 27/03.

CLASSIFICA: Azzurra punti 22, Scandiano 21, Thiene 18, Correggio, R.Bassano e Montecchio Pr. 14, Breganze (*) 13, Symbol Amatori (*) 12, Seregno 8, Sandrigo 1. HOCKEY B, 6^G.: Scandianese-Pico Mirandola 2-1; Correggio-Pesaro 3-0; Amatori MO- Cremona 8-5.

CLASSIFICA: Pico Mirandola e Correggio punti 13, Scandianese 12, Amatori MO 9, Cremona 6, Pesaro 0.

INLINE FEMM. Torre Pellice-Vicenza 2-3; Vicenza-Scomed 2-3; Scomed-Torre Pellice 3-5.

CLASSIFICA: Vicenza (9) punti 18, Civitavecchia (6) e Scomed (6) 17, Milano (6) 8, Torre Pellice (6) e Ferrara (9) 3. (*) = una partita in meno, tra parentesi le partite giocate.

r.c.