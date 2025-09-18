La pietra diventa arte . A lezione da Dario Tazzioli

È in corso a Palagano la quinta edizione del laboratorio di lavorazione della pietra curato dallo scultore Dario Tazzioli di Frassinoro, rivolto agli studenti delle classi quinte di discipline plastiche dell’IIS A. Venturi di Modena. Questa edizione si caratterizza per il coinvolgimento di entrambe le sezioni e per una durata di due settimane. Il progetto è stato reso possibile grazie all’IIS A. Venturi, al sostegno della Fondazione di Modena e alla partecipazione delle istituzioni coinvolte, come i Comuni di Palagano e di Montefiorino, che hanno messo a disposizione spazi e risorse logistiche. L’associazione culturale Accademia Dario Tazzioli Aps partecipa attivamente fornendo agli studenti materiali, strumenti, banchi da lavoro e supporto logistico per i trasporti. Fino a sabato,il 20 settembre, venti studenti della classe 5G saranno ospitati nella struttura comunale del parco Salvo d’Acquisto di Palagano, accompagnati dai docenti Sebastiano Bellobuono (discipline plastiche) e Antonio Rizzo; dal 22 al 27 settembre, altri venti studenti della 5F, insieme al professor Mattia Scappini, saranno ospitati al Palazzetto dello Sport di Montefiorino. Grazie alle competenze tecniche e artistiche dello scultore Dario Tazzioli, gli studenti approfondiranno le tecniche della scultura e della lavorazione della pietra, apprendendo l’uso degli strumenti e dei materiali tradizionali. Portando con sé i bozzetti in terracotta realizzati in classe, i ragazzi dovranno tradurli nella pietra con strumenti manuali, utilizzando la tecnica sottrattiva della scultura. Le fasi di sbozzatura, modellazione e finitura completeranno l’esercitazione, consolidando l’esperienza formativa. Agli studenti saranno consegnati attestati di partecipazione. Previsti momenti culturali di approfondimento come conferenze su argomenti storici e artistici a cura di Corrado Caselli ed eventi musicali come il Concertino Tazzioli di Barigazzo.

Walter Bellisi