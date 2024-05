La Pieve riabbraccia dopo un anno mister Barbi

E’ Andrea Barbi il nuovo allenatore de La Pieve Nonantola. Ieri il club pievano ha annunciato l’addio da Marcello Chezzi e il ritorno di Barbi, che dunque lascia dopo una sola stagione il San Felice. A Nonantola Barbi (da valutare se lo seguirà anche il vice Sandro "Mefisto" Malaguti) aveva vissuto 4 anni da protagonista, coronati dal primo storico salto in Eccellenza del 2022 e dalla salvezza della stagione successiva senza passare dai playout. "Dopo 4 anni ci era sembrato giusto salutarci con La Pieve l’estate scorsa perché ritenevamo entrambi concluso un ciclo – spiega il tecnico – e avevo scelto San Felice per un progetto, purtroppo però non c’erano più i presupposti per restare. Ora riparto da La Pieve che considero casa e sono davvero felice". Oltre a Barbi saluta il San Felice anche il ds Davide Marchesini, pure in uscita dal club giallorosso che per la panchina potrebbe affidarsi a Raffaele Pizzo, ex Reggiolo arrivato la scorsa estate alla Juniores sanfeliciana. Sempre in Promozione il Fiorano ha scelto Simone Cavalli per la panchina: l’ex bomber, già sulle panchine di Castelvetro (Juniores), Vignolese (vittoria della Prima e 5° posto in Promozione), lo stesso Fiorano, Castellarano e da ultimo Reggiolo dove è stato esonerato, avrà al suo fianco il team manager Leopoldo Matta e il responsabile organizzativo Stefano Fortuna. Altri due colpi per lo scatenato Colombaro: in difesa ecco Federico Mandreoli (2002) ex Castelvetro e l’anno scorso alla Nextgen, in mediana invece arriva Alessandro Savarese (2004) dalla Sanmichelese. Arriva anche un’altra conferma quella del capitano Lorenzo Malavasi (’96) che guiderà ancora la difesa orange. In Prima il Solignano ha sciolto le riserve: dopo l’addio da mister Casagrandi, approdato a Castelnuovo, la scelta è caduta su Matteo Gozzi, classe ’82 ed ex centrocampista con le maglie fra le altre di Fiorano, Castelfranco, Rolo, Formigine, Monteombraro e Ganaceto, che nelle ultime due stagioni ha guidato il Crevalcore in Seconda categoria. A Solignano sarà affiancato dal suo secondo Thomas Guizzardi. Il Maranello ha confermato fra i pali Saber Khalfaoui (’91), ex Persiceto. In Seconda lo Zocca riabbraccia mister Andrea Bergonzini, tecnico della vittoria della terza due anni che ha appena raggiunto lo stesso traguardo con la Maranese. CALCIO A 5. Si chiude dopo 4 anni l’avventura di Andrea Aguzzoli da coach del Sassuolo Futsal. La finale della Coppa di C2 fra Pro Patria San Felice e Ponte Rodoni si gioca domani alle 16,30 al PalaCorticella.

Davide Setti