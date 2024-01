La Pieve si arrende alla magia di Michelotto su calcio di punizione

LA PIEVE N.

0

NIBBIANO

1

LA PIEVE: Fiorito, Lo Bello (62’ Margotta), Diallo (73’ Guerzoni), Gobbi, Canalini, Barbati, Cehu, Acquafresca (81’ Lupusor), Cheli, Boriani (67’ Quitadamo), Rizzo (80’ Bojardi). A disp.: Ortensi, Belfakir, Bellentani, Rizzi. All. Rosi

NIBBIANO: Murriero, Castellana, Pinton (88’ Celotti), Ababio, Fogliazza, Boccenti, Kenzin, Jakimovski, Compaore (79’ Minasola), Vingiano (74’ Esposito), Michelotto (88’ Bernardi). A disp.: Valizia, Borsatti, Ferro, Baldini, Baia. All. Costantino

Arbitro: Sapio di Cesena

Reti: 52’ Michelotto

Note: ammoniti Canalini, Barbati, Ababio, Kenzin

La Pieve cede di fronte al Nibbiano schiacciasassi (9 vittorie nelle ultime 10) e prosegue il momento no (un punto in 4 gare). Al 3’ conclusione dal limite di Jakimovski che termina di poco fuori. Al 9’ sul colpo di testa da centro area di Compaore è Canalini a salvare sulla linea dopo la deviazione di Fiorito. Al 21’ conclusione di Cheli dal limite dell’area di poco fuori Al 26’ Cheli si gira in area e prova il tiro, para Murriero. Al 44’ colpo di testa di Vingiano sul cross di Michelotto, blocca senza problemi Fiorito. Nella ripresa al 52’ Michelotto su calcio di punizione trova l’angolo alto alla sinistra di Fiorito per l’1-0. Al 58’ termina fuori il colpo di testa di Ababio. Al 78’ conclusione al volo di Gobbi sulla respinta di Murriero, Castellana salva sulla linea.